藍軍桃園立委提名喬不攏 黨部安撫于北辰擬推薦不分區

2019-03-28 18:34

［記者謝武雄／桃園報導］布局年底立委選舉，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛勸進立委吳志揚到艱困的第二選區（楊梅、新屋、大園、觀音）參選，卻意外引發黃國園黨部主委于北辰不滿，並在臉書揚言翻臉，由於楊敏盛自知理虧，決定向黨中央推薦于北辰納入不分區立委名單，如此一來，各選區選情也趨於單純。

據悉，于北辰原本在第一選區經營，在楊敏盛建議下轉往第二選區經營，未料，楊敏盛又勸吳志揚到第二選區參選，對此，于北辰在臉書PO文表達不滿，「天啊⋯！我原來是『背彈牆』，只要哪個選區『喬』不攏！立即向我這個『背彈牆』開槍，才30多天！我已經彈痕累累！原來服從『黨』的領導，居然落得這般模樣，『香蕉你個芭樂』，當我是吃素的嗎？」強調當他開始勤走楊梅、觀音區的第五天，居然透過網路新聞得知，因為中壢選區兩強相爭，又是為了保全戰力，勸說吳志揚轉戰楊梅、觀音區。

于北辰發飆後又讓楊敏盛衝到第一線，楊敏盛強調，于北辰是不可多得的人才，當初的確建議于北辰從第一選區轉戰艱困的第二選區參選，如今又勸進吳志揚，讓他甚為困擾，最後決定推薦于北辰納入不分區立委名單，這是兩全其美辦法。

于北辰獲悉楊敏盛的決定後，強調尊重也會配合主委的安排，重點是國會一定要有人為軍公教爭取權益，若最後自己能進入不分區名單最好，即便沒有，也希望能有立委席次為軍公教發聲。

對於于北辰臉書發飆，部分黨內人士認為，這是「會鬧的孩子有糖吃」，事實上，黃國園黨部提名的謝彰文、楊朝偉、聶哲淵都落選，輔選成績並不好，他還擔任地方黨部提名候選人總部競選總部總幹事，根本是搞不清楚狀況。于北辰解釋，黃國園黨部已經納入地方黨部，整個議員選舉比起上一屆成長許多，擔任候選人總部總幹事也是理所當然。

于北辰臉書「于北辰在桃園」貼文：

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