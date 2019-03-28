去年為何不選桃園市長？ 吳志揚：父親反對

2019-03-28 11:03

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨不分區立委吳志揚2020有意回中壢再戰選區立委，原選區立委陳學聖也選擇退出，但桃園市黨部主委楊敏盛強烈建議黨中央徵召吳志揚轉戰第二選區，吳志揚上午接受廣播專訪時坦言，很難熬，還需要深思；談及自己最常被選民質疑的「為什麼去年不選市長」？吳說，是因為父親反對。

吳志揚指出，原本他已經準備好參選桃園市長，還準備出新書發表自己過去對桃園的建設與未來願景，但當時父親吳伯雄身體、情緒都不太好，無法承受激烈選戰，懇求他不要再選，父親還對他說：「如果地方有優秀同志，就抬轎，如果有別人，為什麼十幾年來都要你？」

吳志揚表示，自己也認為要是參加初選，會造成黨內分裂，後來確實楊麗環、魯明哲、陳學聖也都登記，雖然搞半天還是分裂，但過程中他全力輔選，陳學聖也很努力。他說，從結果論，他必須說自己有很大的歉疚感，「如果我當時能說服父親不要管、讓我來，也許今天會不一樣」，但我不能這樣說，情勢很難判斷。

吳志揚強調，外界認為這屆不分區立委有「政治組」，必須配合黨投入選戰，但其實沒有這回事，承諾書上也沒有，也許黨主席有這種想法，但情勢變來變去，怎麼可能指定誰選？他說，自己是國民黨唯一法學界立委，又有客家、體育、宗教代表性，還有縣長經歷，功能不只一種，問政、決策對國民黨都很加分。

吳志揚說，有人認為他選中壢是柿子挑軟的吃，但他不是這樣想，吳家在中壢有200年歷史，他當縣長前也當過兩屆中壢區立委，他只是想從自己家鄉出發，一步一腳印，市黨部昨天建議他轉戰第二選區（大園、觀音、新屋、楊梅區），讓他蠻難熬的，自己對家鄉有濃濃感情，這幾個月經營也感受到鄉親的支持，一下子要轉變其實很難割捨，但站在黨的戰略，必須深思。

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