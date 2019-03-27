桃園立委選舉 吳志揚考慮到最艱困第二選區參選

2019-03-27 12:12

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨桃園市黨部辦理立委黨內初選，第三選區（中壢）有立委吳志揚、議員魯明哲登記，今天是協調最後一天，主委楊敏盛在臉書PO文指出，曾和吳志揚深談，強烈建議黨中央徵召吳志揚到第二選區（大園、觀音、新屋、楊梅）參選，為這是最艱困的選區，這一區如果能贏，代表桃園應該可以六席全贏。

吳志揚表示，楊敏盛的確建議他到第二選區參選，如果艱困選區只有他適合，他會願意考慮，但時間有點緊迫，這事情得徵詢黨主席吳敦義意見，畢竟他做過縣長，每個選區也都算他的家啦，未來要看中央與黨部主委整體評估，他個人當然希望六席全上，國民黨總統選舉在桃園大獲全勝。

楊敏盛說，看到許多優秀從政同志，勇敢地站出來為黨而戰、為家鄉而戰，吳志揚非常認真打拚，願意脫離不分區舒適圈回鄉參選，而且願意從基層挨家挨戶的走，看了令人感動，而吳志揚在中壢長大，對中壢有獨特情感，由吳志揚去對戰綠營的候選人也是贏的。

但站在桃園全市立委提名戰力配置的考量，想拜託吳志揚去最艱困的第二選區參選，畢竟吳志揚是國民黨最年輕的立委，又當過桃園縣長，具體跨區能量，去最艱困的沿海四區選，不但可以讓桃園立委提名區區有強棒，更可以帶動整個桃園國民黨選舉士氣，而且吳志揚贏，桃園就全贏，桃園立委六席全上，總統大選一定贏。

最後，楊敏盛說「真心懇請吳志揚委員再思考一下，為黨為桃園再思考一下！一起為2020贏回執政權以及立法院過半的目標奮戰，一起為桃園的未來、台灣的未來拚！」

吳志揚說，之所以在中壢登記初選，原始的想法是在家鄉選，重新出發有種氣勢，若黨部認為他到艱困選區選舉，會氣勢大振，帶動六席全上，也是一種想法，孰是孰非無法評估；但對於楊敏盛80歲還在掛心很感動，他有把握在中壢大贏，魯明哲其他人也有一定實力，至於是否會到第二選區參選，由於一時之間很難抉擇，他會思考、多問一下。

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