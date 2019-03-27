韓國瑜可能被陸委會罰50萬？謝龍介：乾脆解除市長職務

2019-03-27 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上週無預警訪問港澳中聯辦惹議，陸委會表示，韓國瑜回台後必須要向陸委會提交報告，若有違背兩岸關係條例，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。對此，台南市議員謝龍介不滿表示乾脆「解除他高雄市長職務」，更怒嗆陸委會主委陳明通「你算什麼東西」！

高雄市長韓國瑜日前訪港時密會香港、澳門中聯辦主任、國台辦主任劉結一等中共高官，遭政界質疑賣台、違反總統蔡英文提出的「反一中7綱領」，要求陸委會認定開罰；陸委會港澳處說明，根據兩岸關係條例，台灣人民、法人、團體或其他機構，與大陸地區人民、法人、團體或其他機構的「合作行為」，不得違反法令規定或涉有政治性內容，若有違背，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

對此，謝龍介在受政論節目連線訪問時力挺韓國瑜，對於陸委會要求韓回台要提出報告，謝龍介表示「是要寫什麼報告，我跟你說，市長你不用寫，叫我寫我一定不寫，要辦給你辦」謝龍介說，「有種把他抓進去關，最好你再解除他高雄市長職務，這樣最好，看你有沒有膽」。

謝龍介怒批，這就是他們的陰謀，就是抹紅你，說你們出賣台灣人的尊嚴，「這套我都背起來了，我們明明就愛台灣，你說我賣台，我就和你拚拚看，看誰真正愛台灣」。更怒嗆陸委會主委，「陳明通你算什麼東西」。

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