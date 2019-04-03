街訪大表態！韓粉讚韓國瑜「燈會辦得真的是不錯」

2019-04-03 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕公民團體「沃草」2日在YouTube頻道釋出街訪影片，詢問高雄市民對市長韓國瑜的看法，連帶分辨出韓粉與一般民眾的差異，有韓粉對此指出，「愛河臭得要死，他能夠做得這麼好，是不簡單的」。

「沃草街訪」推出影片：「尋找韓粉：你知道韓國瑜支持者怎麼想的嗎？」，讓高雄民眾表態拿著「我不是韓粉」、「我是韓粉」的標牌並發表自己的意見，韓國瑜粉絲多數偏中、老年人，形容他是「百年難得一見的政治奇才」、「他是一個認真的人、忠誠的人」、「我覺得他（是）懂我，我也懂他的那種人」。

韓粉們對韓國瑜印象最深刻的事情，是「對高雄改變真的是很多，像愛河臭的要死，他能夠做得這麼好，是不簡單的」，以及「燈會辦得真的是不錯，大家都去過的都說比之前好太多了」、「壓抑的人，到高雄很療癒，從一個社會學吧，社會療癒吧」。

表態「我不是韓粉」的民眾對韓國瑜的看法是，「他是一個莫名其妙選上的人」、「被放在一個全力寶座上的小丑」、「對人民來說是一個反智的代表人物」，他們認為韓國瑜「言過其實」、「只為了金錢導向去發展」、「滿困惑高雄的發展」、「（發大財）這是最好騙人的」。

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【沃草街訪】尋找韓粉：你知道韓國瑜支持者怎麼想的嗎？

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