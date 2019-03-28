憂心孩子未來 年輕媽媽：「請韓市長收下我的一封信」

2019-03-28 16:05

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天結束港澳中國行，中午返抵小港機場，有不少韓粉迎接，也有反對者抗議，一名媽媽與同伴手持「請韓市長收下我的一封信」標語，內文強調「您能承諾不讓一國兩制，在台灣發生嗎？」，引人側目。

韓國瑜此行在農產訂單有所收穫，但因與香港及澳門的中聯辦會面，引發軒然大波。

韓國瑜今天中午返抵小港機場，電視畫面上只看到許多韓粉迎接，卻有一則漏網故事。

基進黨在臉書分享這則故事，這名媽媽與同伴，手持「請韓市長收下我的一封信」標語，出現在機場一角。

信件中寫道：「我是一個兩歲孩子的媽，身為媽媽，我最關心的就是孩子的未來。最近幾天，電視上都是您到訪中國的新聞，每天晚上，我都無法入眠，一想到孩子的未來，每天必須提心吊膽。」

「如果有一天，您真的把台灣給了中國，雖然我的力量非常微小，但我一定會用盡所有的力氣來對抗您，來保護我的孩子。」

信件最後詢問韓國瑜說：「您能承諾不讓一國兩制，在台灣發生嗎？」整封信道盡一名母親的憂心。

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