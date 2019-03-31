哪有發大財？高雄新崛江商圈 被直擊假日人潮慘況

2019-03-31 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜競選口號「貨出去，人進來，高雄發大財」，被桃園市議員王浩宇抓包並非如此，王昨（30）日下午前往新崛江商圈，發現整排店面全數人去樓空，旁邊的計程車司機也在抱怨。

王浩宇在臉書上貼出新崛江商圈照片，從中能見當地街道相當寂寥，商用大樓1樓店面全數拉下鐵捲門，旁邊還有正在戴起安全帽準備離去的機車騎士，王浩宇寫道「韓流熱潮過去，週末下午的新崛江商圈，整排店面又空了，旁邊的運將大哥抱怨：哪有發大財？」

有韓粉對此不滿地抹黑王浩宇用清晨拍攝的照片打臉韓國瑜，但王浩宇隨後發出手機相簿擷圖，指出「照片是有時間的啊」，是拍攝於週六（30日）下午5點29分，王也反問韓國瑜的粉絲們「到底是誰抹黑誰？」

網友們得知此事後，紛紛留言支持王浩宇，有人寫道「高雄現在只要掛上韓的地方，最後終將陣亡」、「高雄沒發財，韓倒進棺材」、「只要有放上韓國瑜人型立牌的地方都會沒落」、「選前講得很好聽啦，聽聽就好」、「他只剩下賣水果簽低價mou的作用而已」。

王浩宇臉書全文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/