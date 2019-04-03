高雄2、3月人口再減 網酸：說好的500萬人哪一年達成？

2019-04-03 06:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市人口經過連3個月止跌回升後，今年2、3月人口又持續減少，但市長韓國瑜卻在議會表示，現在高雄市每個月多3、400人，遭網友打臉沒跟上新數據。

高雄市長韓國瑜昨在議會質詢時稱：「現在每個月把戶口遷到高雄的愈來愈多，每個月多3、400人，如果高雄房地產開始熱絡，這何嘗不是高雄的經濟讓人們有信心呢？大家要有信心啊！」

不過，根據高雄市政府人口統計資料，高雄市今年2月人口數為277萬3596人，比1月略減11人。3月份人口277萬3271人，更比2月減少325人，但同時間新北市人口增加500多人，桃園也增加2447人。

網友紛紛打臉說，明明高雄2、3月人口都減少，哪來的每個月增加3、400人呢？也有網友酸說：「北漂青年還沒響應回鄉嗎？」、「高雄人口500萬人，要哪一年達成呢？」

其實韓國瑜的話也不是沒根據，只是他引用的是舊資料，高雄市人口從2017年12月後，連續11個月出現下滑，去年10月跌到谷底的277萬2624人，但從去年11月起至今年1月，高雄市人口出現難得的連續3個月正成長，增加人口數依序為377、532、74人，總共增加983人，平均每月增加327人。

但好景不常，高雄市今年2、3月人口又開始減少，至於原因是死亡大於出生？還是人口外移大於人口移入？仍需進一步分析。

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