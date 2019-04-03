韓國瑜公布百日滿意逾6成 綠營：可當自我感覺良好證據

2019-04-03 21:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜就任將滿百日前夕，公布市長施政滿意度61.3％；高雄市議會民進黨團指出，民調題目選擇性設計才有這樣美化的數字，若把挖石油、摩天輪等政見放入，可能會有不一樣的結果。

市府今天公布韓國瑜就職百日施政滿意度調查，市長施政滿意度61.3％，其中，對市長施政滿意原因以經濟活絡推銷產品最多、佔38.3％，市府團隊施政滿意度58.9％，市民光榮感76％，未來看好度69.4％。

主要議題調查部分，是否贊成與中國城市交流、贊成度71.2％為各議題最高，其次為推廣農漁產品滿意度達69.1％。

十大施政亮點分別為：農漁訂單外銷84億元、招商引資337億元、國際觀光客增加5成、道路重鋪改善106萬平方公尺、便捷交通、立體設施拆除縫合都市、空氣品質改善、籌備青年局、籌措青創基金2336萬元、打造雙語城市。

高市議會民進黨團表示，民調題目選擇性設計才有這樣美化的數字，若韓市府把之前談過例如挖石油、摩天輪、迪士尼等政見列入調查，民調數字可能會有不一樣的呈現。

另外，多數市民希望進行兩岸城市交流，但多數市民更希望兩岸交流要公開透明，題目設計也未列入此項目，自然支持兩岸交流的民調數字會是高度支持。

民進黨團認為，現在韓市府所進行的建設預算都還是前朝所編列，目前還看不出韓國瑜市長實質城市建設成效，目前就職百日的民調數字參考就好，可以當作韓市府自我感覺良好的依據，未來真正編列預算後的政見實踐還需要觀察。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/