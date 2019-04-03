「太陽花攻佔高市府」 議員用PTT創作文質詢韓國瑜

2019-04-03 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日到市議會備詢，愚人節隔天有國民黨市議員引述PTT的創作文質詢，表示鄉民在號召「太陽花」攻入高雄市政府，「讓禿頭知道出賣台灣的下場」，韓國瑜也對此發表若事情發生的應對之道。

國民黨高雄市議員鍾易仲質詢韓國瑜時指出，現在在批踢踢實業坊有鄉民表示，「太陽花們綻放吧，現在是該覺醒的時候了，衝進高雄市政府，讓禿頭的知道，出賣台灣的下場！」他認為，這是台獨人士製造衝突，想問韓國瑜的看法，以及若市府被攻占會如何處理。

韓國瑜認為，國家體制方面的問題與高雄市政府無關，因此網路上的異議人士不應該前往高市府抗議，他一方面責怪民進黨政府「為什麼不台獨呢」？另一方面，建議想要趕快台獨的人向民進黨中央抗議，趕快做獨立公投，「這樣才是對症下藥」，若市府被佔領會請警方「依法處理」。

但其實鍾易仲質詢時提出的是1篇PTT的「創作」文，標題為「 [創作] 太陽花們佔領高雄市政府將會上演嗎？」純屬鄉民臆測民眾因韓國瑜出訪中國進行抗議，但此段質詢曝光後，引發大量韓國瑜粉絲留言「有種來試看看」、「高雄絕不能讓他們撒野」。

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