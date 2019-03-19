江宜樺︰太陽花流血 跑去撞電桿造成

2019-03-19

〔記者陳鈺馥、謝君臨／台北報導〕太陽花學運屆滿五週年，被學生指控「殺人院長」的前行政院長江宜樺昨在廣播節目指出，「請問這個事件死了哪些人？」「有些人會流血不是警察打的，是驅離時自己跑去撞到電線桿或跌倒造成的」，他絕不容許暴民佔領國家的行政中樞，對驅離從未感到後悔。

林昶佐反酸江︰最近撞電桿失憶了

立院時代力量黨團總召徐永明批評江宜樺「不反省還挑釁，這不是無賴，什麼才是無賴？」時力立委林昶佐諷刺，「江宜樺是不是最近有去撞電線桿失憶了，怎麼記憶與事實差那麼多？是當大家都和他一樣無恥嗎？」

徐永明痛斥江︰不反省 還挑釁

江宜樺認為，三一八是被政治操作的歷史事件，民進黨收割了太陽花學運的成果，日前他去台大演講還遭到學生包圍，替那些學生感到難過，那些學生的情緒還沒從仇恨中走出來。

針對學生指控「殺人院長」、「出庭落跑」，江宜樺反駁，根本一派胡言，他那天早上不需要出庭，何來逃避出庭，那是扣在自己身上帽子。他更反問，「說我殺人或企圖殺人，請問這個事件死了哪些人？這是一個無端指控」。江宜樺說，在驅離過程中，他特別交代要把肢體衝突降到最低，知道警方執行難免會有些摩擦，相信警政署和警方都很清楚，在群眾運動中並沒有傳出嚴重傷亡。

徐永明回應指出，國民黨都把「兩岸協議監督條例」列為立院優先審查法案了，認為監督機制對兩岸來往確有其必要性，這也算是學運後，各黨最基本共識，是一種成就，結果只剩江宜樺還死不認錯、活在過去。徐永明說，江選在學運五週年日子，做這種激進的挑釁，根本無助國家社會和解，「難道真要死人，江才能對其暴行表示一絲反省嗎？」

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