韓國瑜比較像令狐沖？ 賴清德認敗：比喝酒我一定輸！

2019-04-02 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德可以說是出了名的金庸書迷，日前高雄市長韓國瑜自比為《笑傲江湖》一書男主角令狐沖，意外引起賴清德和韓國瑜兩人隔空對嗆。今天賴清德談及此事就說，韓國瑜的確有很多地方向令狐沖，單論愛喝酒方面，賴清德坦承不如韓國瑜。

綜合媒體報導，賴清德昨天上節目進行網路測驗，讓網友投票看他最像金庸全集裡面哪個角色，經票選過後得出他最像令狐沖。對此，日前才自比令狐沖的韓國瑜似乎不以為然，今放話「我不覺得賴清德酒量比我好耶，我也不覺得賴清德個性比我豁達耶，他自己認為是令狐沖，但個性我想我比他更像。」

賴清德：幫助弱勢、打擊惡勢力才是令狐沖

今天下午賴清德參訪台中市外埔區高登牧場，受訪時回應表示，韓國瑜的確很多地方與令狐沖相像，例如愛喝酒、結交各路好友等，而單論酒量的話，坦言「喝酒我一定輸他，因為我不會喝酒」，至於個性誰比較豁達，則認為沒相處過也不知道。

賴清德強調：「令狐沖之所以為令狐沖，除了喜歡喝酒和交朋友外，他也是有俠義精神的，幫助弱勢、打擊惡勢力，才是令狐沖最重要的精神。」

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