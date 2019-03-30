總統初選 賴清德：勿用宮廷劇角度看我們

2019-03-30

點名韓國瑜 總統大選來場君子之爭

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院院長賴清德已登記爭取民進黨總統初選提名，而高雄市長韓國瑜被國民黨「徵召」參選總統的可能性一直都在，賴清德昨表示，從三一六立委補選來看，韓國瑜實力真的很強，「在武俠小說上，他只輸我半招，如果主客易位，勝敗不得而知」，他希望二○二○時，他們兩人代表各自政黨，大家做一場君子之爭，誰贏誰帶領台灣。

指無人勸退 初選是民主程序

談到黨內總統初選的競爭對手蔡英文總統，賴清德說，他希望能進行一場君子之爭，他也相信蔡總統做得到，希望民進黨黨公職可以看出，民進黨目前處境困難，需要這場初選。「我要跟媒體報告，這場初選是民主的必要程序，千萬不要用宮廷劇角度來看我們，哈哈。」

稱韓「輸我半招」 就是沒有輸

賴清德昨舉行「用行動帶來希望：賴清德的決策風格」新書發表會。被問到是否認為韓國瑜是最大的競爭對手？賴清德回應，以各種民調來看，韓國瑜的確實力是最強的，他們都是武俠小說迷，他之前說「輸半招」的意思，就是沒有輸，因為台南第二選區易守難攻，韓只來三次，就讓謝龍介小輸三％，表示韓功夫很厲害。

賴也坦言，如果主客易位，誰輸誰贏還不得而知，立委補選時，兩人都是扮演輔選的角色，他希望二○二○時，兩人都是各自政黨代表，大家做一場君子之爭。

媒體詢問總統府秘書長陳菊與民進黨團總召柯建銘等人是否有來勸退？賴是否有意願與蔡英文搭配競選？賴清德表示，他們沒勸退，民進黨是民主政黨，初選本來就是很正常的事情。

盼承擔責任 並非否定蔡總統

賴清德強調，他之所以參選，是因為輔選郭國文期間感受到基層焦慮，很多人擔心習五條和國民黨的和平協議，會對台灣主權帶來衝擊，所以督促他出來參選。

賴清德強調，出來不是否定蔡總統和大家共同的努力，而是希望可以接棒、承擔責任。

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