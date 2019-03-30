賴清德拋「安內和外」 統獨爭議放一邊

2019-03-30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長賴清德昨出席「用行動帶來希望：賴清德的決策風格」新書發表會，在兩岸政策方面，賴清德提出「安內和外」主張，「安內」就是台灣內部要安定，「和外」就是對中國採取和平立場，先把統獨等無法交集的爭議放一旁，對有交集的部分，例如對抗颱風、地震、傳染病等部分合作，發展經濟，以解決台灣社會對兩岸問題的分歧。

抗颱防疫 盼兩岸能合作

賴清德強調，台灣是個主權獨立的國家，這是個事實，也為國際社會所認可。「我們對自己要有自信」。

中國國家主席習近平今年初表示，推動兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」。賴清德在書中指出，由習近平的談話可知，九二共識或兩岸一家親，其實全都是走向統一，導向一國兩制，不要以為可以謀取經濟利益而不會喪失主權。

對於一國兩制問題，賴清德在書中指出，香港就是中國實施一國兩制的地區，中國對香港的控制不只是經濟，而是遍及所有生活上的領域，包括自由與人權。習近平定調九二共識就是一個中國的一國兩制，台灣人絕對不接受。

賴清德也舉以前台灣的聖誕燈廠商削價競爭，加上勞力和原料成本提高，只好一家家去中國的例子指出，台灣政黨絕對不可以為了政治利益，競相向中國示好，一旦犧牲台灣主權，則台灣人無立錐之地。

和平協議 無法帶來和平

賴清德認為，習近平年初的談話充滿矛盾，說要和平卻不放棄武力攻台，說要求同存異，卻只提到統一一途；從習近平談話可了解到，九二共識就是一中原則，導向統一，沒有模糊空間。

賴清德也對國民黨政治人物爭相喊出兩岸簽署和平協議感到憂心，他指出，中國要的不是和平現狀，而是併吞台灣，因此和平協議無法帶來和平。和平協議屬於國內法，一旦台灣簽署和平協議，等於自我降級為國內團體，一旦中國反悔，國際社會無法干涉。

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