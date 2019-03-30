蔡總統遭黨內挑戰 陳建仁：很難理解

2019-03-30

〔記者李欣芳／台北報導〕決定不爭取連任的副總統陳建仁昨發表公開信，稱讚蔡英文總統很勇敢，把年金改革等改革付諸行動，改革引發所有的不滿則都由總統承擔。陳建仁呼籲民進黨的朋友，要實現最終的理想，不該是停下腳步相互指責、競爭，而是支持蔡總統，團結在一起、勇敢向前走！

讚蔡勇敢 籲黨團結相挺

陳建仁在臉書貼文表示，聰明的人會說，不要做會得罪人的事，或是第二任再做，但是蔡總統還是在自己政治能量最強的時候，把改革付諸行動。不論是年金改革、轉型正義、能源轉型、產業創新，都是有遠見的社會經濟工程。以年金改革為例，在未來的五十年將為國庫減少一．四兆元的支出，維持一個世代三十年不必擔心退撫基金的破產。未來好幾屆總統，都會因為蔡總統的承擔，不必再面對這個使人滿身是傷的難題。

「可惜改革的成效一時很難被體會，反而先感受到排山倒海而來的反彈。」陳建仁說，這些反彈，幾乎全部落在蔡總統身上。

陳建仁表示，看到蔡總統勇於承擔責任，行政院長蘇貞昌上任後勵精圖治，更接地氣來推動有感政策，逐步重建人民對執政團隊的信心。兩場立委補選，看到民進黨上下團結、永不放棄的奮戰精神，守住了席次，重建支持者的信心。高興才一天，黨內出現和蔡總統的競爭，他的心情頓時從欣慰轉為詫異，進而憂心。

補選守住 但只高興一天

陳建仁說，他很難理解，如果蔡總統勇於承擔，努力實踐民進黨的改革理念，卻因此遍體鱗傷，這時還遭到黨內挑戰，讓她無法繼續擔任國家領導人，這會向社會傳達怎樣的訊息？

陳建仁經近身觀察，認為蔡總統近幾年的寫照是：一面承擔沉重的國政，一面照顧民進黨的發展；對外要抵禦中國步步進逼，對內要振興經濟發展、力行各項改革。她所承受的擔子有多重，外人很難想像。他呼籲民進黨團結支持蔡總統，他也會繼續祈禱，期盼「勇敢做對的事」的蔡總統，會被大家珍惜。

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