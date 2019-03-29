也是「百年難得一見」 韓回褒賴「說老實話政治人才」

2019-03-29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國民黨中央對高雄市長韓國瑜參選二○二○總統大開綠燈，昨返台的韓國瑜受訪時不斷重申「二○二○不在我的考量內」；不過面對「韓賴對決」態勢升高，他回了一句「賴清德是百年難得一見說老實話政治人才」，令人玩味。

韓國瑜率領的訪中團昨天返抵小港機場，約有千名支持者在入境大廳拉開「選總統、救台灣」、「台灣安全、人民有錢」等布條迎接，力拱韓國瑜參選總統的聲浪此起彼落。

國民黨主席吳敦義提出「徵召」、「特邀」韓國瑜初選，被外界解讀為拱韓角逐大位。對此韓沒有正面回應，僅表示，如果吳來高雄看他，一定會熱情接待。

前總統陳水扁開直播批韓國瑜要騙總統大位，韓國瑜則直接對陳水扁、陳致中父子開砲說，「陳致中早上到法院告我，晚上陳水扁開直播足足罵我廿幾分鐘，這對父子到底怎麼回事？他們身在高雄，看到高雄這麼努力，為何不祝福？這跟賣台有什麼關係？我覺得很奇怪。」

賴清德曾說韓是「百年難得一見政治奇才」，韓國瑜回說，弄得他臉都紅了、不好意思，因此要回賴一句「賴清德是百年難得一見說老實話政治人才」。這句話外人看來單挑意味濃厚。

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