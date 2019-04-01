開心！蘇貞昌今宣布：行政院增設「汪」副院長！

2019-04-01 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌今（1）日在臉書釋出4張圖片，說明行政院的多項新政策、新活動，「請國人同胞支持」，當中包括增設行政院「汪」副院長、舉辦「曾文水庫柚子」淨空大賽、新增行政院開會制服，以及海巡艦艇加裝「碳烤設備」，讓人員能夠「現撈現吃」。

其實很多人應該一眼就看出哪裡有問題，這些都是蘇貞昌配合愚人節應景在臉書上博君一笑；他看起來很認真地公布一張照片，強調為獎勵防範非洲豬瘟疫情功勞，增設行政院「汪」副院長，將來部長和各級官員會主動上門找「汪」副院長討論政策和施政進度，這就是「向上管理」。但有網友認出，這張照片原本蘇貞昌旁邊坐的應該是陳其邁，邁邁卻被P圖換成護國神犬米格魯的頭。

蘇貞昌接著還說，傳言有百萬噸柚子被丟棄在曾文水庫，因此將舉辦「第一屆柚子淨空大賽」，他嘲諷，「波士頓港的海水是紅茶口味的（暗指導致美國獨立的1773年茶葉黨事件），台南的自來水，則是鮮柚冰茶口味的」；此外，為了慶祝台灣是東亞最幸福國家，未來行政院開會都要穿著寫有「我自由，我幸福」字樣的制服。

蘇貞昌補充，為了慰勞海巡署人員辛勞，政府要編列預算，在艦艇上加裝碳烤設備，讓海巡弟兄在海上能夠現撈現烤現吃，他寫道「落實不飲酒、不燒焦、不浪費，要全熟的艦上燒烤三不一要原則」

網友們看見蘇貞昌在愚人節當天貼出的創意製圖，均感到相當有趣，就連海洋委員會海巡署臉書粉絲專頁小編見狀，也留言指出「海巡署簽到，謝謝院長」，其他網友提到「韓天台一年四季都在愚人節」、「完了，9.2和韓粉會信以為真」、「衝衝衝好幽默~小編也好有才華哈哈」。

蘇貞昌臉書全文

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