韓要隨扈抱腿抬起 蘇批帝王心態 韓嗆莫忘苦人多

2019-03-31

〔記者林曉雲、洪臣宏／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自中返抵高雄小港機場時，要求警察抱他大腿將他抬高向韓粉揮手。行政院長蘇貞昌昨天重批韓國瑜有當帝王的心態，濫用警力，對不起警察，非常不可取。

韓國瑜則回嗆說，每天用小牙籤戳他的目的何在？「這樣攻擊我是什麼意思？」要蘇「莫忘世上苦人多」。但韓也表示，如果這動作對警察不尊重，他可以道歉，下次有板凳就用板凳，不然就請秘書抬。

蘇︰韓濫用警力 非常不可取

蘇貞昌昨赴台灣師範大學參加「泛．知識節」活動前接受媒體訪問時，批評韓的作法是不好示範。蘇貞昌表示，他當首長從來沒有做過這種事，覺得這是濫用警力，是當帝王的心態，非常不可取，希望所有警察同仁就算被首長這樣要求，也不要做。

韓︰若對警不尊重 可以道歉

韓國瑜昨赴正修科大參加「讓愛閃耀星光演唱會」，被問及蘇揆砲轟「帝王心態」時回應說，當天有一千名熱心民眾到機場，他請隨扈幫忙抬一下，是怕熱心民眾失望，若連招呼都不打，連臉都看不到，會不會人家說像皇帝一樣，當市長「囂掰」了不起了，這也是另一種說法。

韓國瑜說，從事政治活動，總是希望和民眾在一起，蘇從政幾十年，難道連這個都不懂嗎？一定要用「皇帝」兩個字來形容？

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