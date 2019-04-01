陳芳明看綠營：與其蔡賴配 不如英昌配

2019-04-01 14:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕民進黨將進行黨內總統初選，引爆蔡英文、賴清德雙強爭霸，進而擔憂黨內撕裂，目前協調期亦傳「蔡賴配」等，但政治大學講座教授陳芳明則點出，賴所屬新潮流派系包袱沉重，不如讓蔡英文跟蘇貞昌「英昌配」，好展現衝衝衝氣勢。

政治大學講座教授陳芳明認為，賴清德拒絕跟蔡英文搭檔，似使綠營黨內初選投下分裂陰影，一旦初選開始恐殺到見刀見骨，是綠營固有傳統與派系鬥爭必然結果。

陳芳明分析，日前副總統陳建仁禮讓後，未獲賴的善意回應，賴反而更堅持走完黨內初選，但其哽咽說：「寧可輸掉初選，也不要傷害總統。」卻聽覺矯情，更提民進黨九合一選舉失利，雖黨內四老公開要蔡英文別連任，但四老卻忘了賴當時任行政院長，選舉失利非蔡英文問題，而是黨內派系操控失利，身為新潮流大老的賴難辭其咎，現在賴又要取蔡英文代之，對黨內投下變數。

陳芳明臉書寫道，如今「蔡賴配」搭檔選總統不成，應有更佳選擇，如果蔡要選搭檔，行政院長蘇貞昌應是不錯人選。

陳芳明認為，民進黨面對國民黨韓國瑜的崛起，必須要有更佳組合來挑戰，而賴清德派系的包袱太沉重，建議「英昌配」，認為蘇貞昌的氣魄在同婚議題上已展現，相信其衝衝衝的氣勢，應可帶動民進黨。

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