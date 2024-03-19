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金融兵推默默進行 央行：裴洛西訪台、中國試射飛彈皆有演練

行政院長陳建仁（右）19日出席立法院施政總質詢，與央行總裁楊金龍（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

行政院長陳建仁（右）19日出席立法院施政總質詢，與央行總裁楊金龍（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2024/03/19 13:37

〔記者陳政宇／台北報導〕立委憂心台股外資佔比逾40%，恐衝擊我國金融韌性。對此，中央銀行總裁楊金龍今（19）日表示，央行、金管會、財政部都有演練都有做金融兵推，例如時任美國眾議院議長的裴洛西訪台、中國大陸試射飛彈皆有演練過，但不會嚷嚷說準備好了，而是默默地做。

立法院會今繼續邀請陳建仁進行施政總質詢。國民黨立委王鴻薇質詢時關注，外媒評論台灣從「全球最危險地方」變得更危險，現在台灣股價創新高，同時埋有金融韌性足夠與否的問題，外資佔比高達40%、超過8000億美元，金額相比同樣有地緣風險的日本、韓國等國都高，也比台灣外匯存底5600億美元還高，若兩岸發生最壞情況，外資一旦有風吹草動就不會留戀。

王鴻薇指出，大家針對備戰只關注國防、全民動員或買武器，但很少人討論金融韌性的問題，例如現在有很多年輕人爭相買00940，當擦鞋童都在討論股價，就知道股價過熱、應該要小心，政府不能低估金融風險的問題。

對此，楊金龍回應，央行每天都有掌握資本資金的進出，中央銀行、金管會、財政部也都有演練過，「我們不會天天嚷嚷說都準備好了，我們會默默地做，有應對的配套措施，請委員能夠放心」。

王鴻薇追問，若有做金融兵推，最壞情況為何？楊金龍說明，例如時任美國眾議院議長的裴洛西訪台、中國大陸試射飛彈，金融兵推都曾演練過，也有其他狀況的應對辦法，都有在默默準備。

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