民進黨初選協調碰壁 民調方式成下個戰場

2019-04-01

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選協調期至四月十二日截止。前行政院長賴清德已向黨內總統初選協調小組表達，堅持走完初選程序，也拒絕接受「蔡賴配」。據黨內規定，若雙方皆無意退選，則將以「全民調」定輸贏，屆時總統民調要採「對手對比式」還是「黨內互比式」，兩陣營的主張及攻防，將是後續五人小組協調工作的主戰場。

須經蔡、賴雙方同意才定案

高雄市長韓國瑜是否代表國民黨參選二○二○總統，可能是綠營民調方式的考量因素。民進黨秘書長羅文嘉昨受訪指出，韓國瑜選或不選二○二○，變動性很高，民進黨會按照既定的初選機制運作，來提名總統候選人，不會因為這些不能掌握的因素而改變。

民進黨總統初選民調方式，須由協調小組協調，經蔡、賴雙方同意才定案，其中包括是採對比式還是互比式，民調樣本中手機、市話比例等，都要達成共識。若雙方決定採對比式民調，因國民黨總統提名人選尚未出爐，民調「假想敵」也須雙方討論共識。初選民調則為四月十五日至十七日進行。

英系內部傾向採用對比式民調

據了解，英系內部傾向採用對比式民調，內部也評估，若採用對比式民調，蔡英文與賴清德民調數字的差距較小，除了對蔡英文相對較有利外，也能避免藍營刻意干擾。

英系民進黨立委王定宇則曾於上週三中執會上，建議採取對比式民調。王定宇昨受訪表示，若採互比式民調，蔡、賴兩人互比，藍營支持者接到民調電話，答案將與其投票傾向無關，對比式民調的優點則能避免藍營的干擾。若協調不成功，民進黨要找出「不投給國民黨的選民的最大公約數」的最強候選人，只有對比式民調才能辦到，因此他才向五人協調小組做出建議。

賴清德昨受訪時重申「國民黨最強人選是韓國瑜市長」；王定宇也說，若總統初選採對比式民調，目前能吸納最多藍營支持者的就是韓國瑜，因此「應以韓國瑜當作假想敵，進行對比式民調」，畢竟「賴院長也點名韓國瑜」。

此外，先前傳出有民進黨地方黨部主委醞釀串聯召開臨時全代會，再度更改總統初選時程。據悉，英系內的確出現希望召開臨時全代會、再展延初選時程的意見，但內部對此看法不一，也有成員憂心此舉恐反傷到蔡英文。到目前為止，英系內部仍未放棄這項可能性。

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