小英：支持國民黨是開倒車

2019-04-01

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文昨在衛武營國家藝術文化中心某餐廳、首度包場與「邁粉」舉辦見面會，在近五十分鐘午茶時間裡，聊聊年輕人對台灣未來的各種想像。小英也向邁粉指出，盼支持民進黨一直開車往前進，如果衝太快、可以調整慢一些，但支持國民黨，就會像開倒車。

與「邁粉」相見歡

與會人士透露，小英昨與邁粉的見面會並沒公開，整個活動是由行政院副院長陳其邁籌畫，透過部分管道事先開放報名，並包場衛武營內一家餐廳舉行，現場大爆滿、粗估近兩百人參加，絕大多數都是廿幾到四十多歲族群，也有媽媽帶著孩子。

見面會先開放邁粉舉手發問，因發言踴躍，後改為將議題寫在紙上，再由小英、陳其邁抽籤後一起討論，多數問題跟假消息、假新聞有關，也有人提到改革。

與會人士轉述小英說法，針對假消息，小英指台灣是民主國家，無法像極權國家嚴密管控，但如果是民間自發，或許較有意義。對於改革，小英形容民進黨就像一部往前開的車子，邀請大家跟著上車往前邁進，過程中可能有人覺得太快，那就調整慢一點；如果選擇支持國民黨，那可能就是開倒車。

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