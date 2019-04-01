賴清德：勞工的艱苦 都放在心裡

2019-04-01

〔記者林欣漢／新北報導〕角逐民進黨總統初選的前行政院長賴清德，昨回到新北市萬里區老家的信仰中心昭靈宮舉辦簽書會。賴以自己母親擔任礦工年資中斷為例，強調自己擔任立委後修法，把農、漁民及基層勞工的艱苦放在心裡，若有機會為國家服務，一定會改善基層勞工的生活。

昨天簽書會從中午開始發放號碼牌，一下子就被索取一空，民眾等不及賴清德本人到場，搶先與賴清德的個人看板合照，賴清德舅舅、基隆慶安宮主委童永，也偕同賴清德的表姪、基隆市議員童子瑋現身力挺。

一定努力改善基層勞工的生活

鄉親們也熱情迎接賴，掛上「唯一支持賴清德參選總統」布條力挺，並致贈「萬里啟航，台灣昂揚」賀框，現場頻頻高喊「選總統」、「賴總統好」，場面相當熱絡。

新北市議員張錦豪上午九點就到昭靈宮排隊，拿到第一號頭香。張錦豪說，賴清德是他的啟蒙恩師，從政過程也深受賴幫忙，這次買了二十本書，以行動支持賴。

賴致詞時提到，萬里很多礦工、農民及漁民生活都很辛苦，不過，大家不因此喪志，都對未來充滿希望，更加打拚，從在地農特產品番薯就看得出來，所謂「番薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠」，再怎麼辛苦也要奮鬥下去，這就是台灣精神。

再辛苦也要奮鬥 這是台灣精神

賴清德說，這次出來參選，不是為了個人，是為了台灣，現在台灣的處境很艱難，國際局勢變化很快，特別是中共國家主席習近平提出「習五點」，九二共識沒有一中各表的空間，就是一國兩制，這幾百年來我們在台灣這塊土地上成長，都希望自己能當家作主，處境艱難但我們精神很堅定，跟番薯一樣，雖然辛苦，但總是希望下一代能更好。

賴清德還透露一段小故事，小時候母親曾跟他說，過去曾在礦場工作十多年，後來改去做手工，因為中間年資有中斷，所以無法延續，礦工的年資不算數，「那時我還在讀書，還不了解，但有放在心裡。」後來進入立法院後，了解到這個問題很大，隨即推動修法，讓勞工退休更有保障。賴清德強調，他在勞工家庭長大，有把農、漁民基層勞工的艱苦放在心裡，若有機會為國家服務，一定會改善基層勞工的生活，讓大家的日子過得更好。

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