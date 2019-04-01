賴清德：勞工的艱苦 都放在心裡
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2019-04-01

〔記者林欣漢／新北報導〕角逐民進黨總統初選的前行政院長賴清德，昨回到新北市萬里區老家的信仰中心昭靈宮舉辦簽書會。賴以自己母親擔任礦工年資中斷為例，強調自己擔任立委後修法，把農、漁民及基層勞工的艱苦放在心裡，若有機會為國家服務，一定會改善基層勞工的生活。

昨天簽書會從中午開始發放號碼牌，一下子就被索取一空，民眾等不及賴清德本人到場，搶先與賴清德的個人看板合照，賴清德舅舅、基隆慶安宮主委童永，也偕同賴清德的表姪、基隆市議員童子瑋現身力挺。

一定努力改善基層勞工的生活

鄉親們也熱情迎接賴，掛上「唯一支持賴清德參選總統」布條力挺，並致贈「萬里啟航，台灣昂揚」賀框，現場頻頻高喊「選總統」、「賴總統好」，場面相當熱絡。

新北市議員張錦豪上午九點就到昭靈宮排隊，拿到第一號頭香。張錦豪說，賴清德是他的啟蒙恩師，從政過程也深受賴幫忙，這次買了二十本書，以行動支持賴。

賴致詞時提到，萬里很多礦工、農民及漁民生活都很辛苦，不過，大家不因此喪志，都對未來充滿希望，更加打拚，從在地農特產品番薯就看得出來，所謂「番薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠」，再怎麼辛苦也要奮鬥下去，這就是台灣精神。

再辛苦也要奮鬥 這是台灣精神

賴清德說，這次出來參選，不是為了個人，是為了台灣，現在台灣的處境很艱難，國際局勢變化很快，特別是中共國家主席習近平提出「習五點」，九二共識沒有一中各表的空間，就是一國兩制，這幾百年來我們在台灣這塊土地上成長，都希望自己能當家作主，處境艱難但我們精神很堅定，跟番薯一樣，雖然辛苦，但總是希望下一代能更好。

賴清德還透露一段小故事，小時候母親曾跟他說，過去曾在礦場工作十多年，後來改去做手工，因為中間年資有中斷，所以無法延續，礦工的年資不算數，「那時我還在讀書，還不了解，但有放在心裡。」後來進入立法院後，了解到這個問題很大，隨即推動修法，讓勞工退休更有保障。賴清德強調，他在勞工家庭長大，有把農、漁民基層勞工的艱苦放在心裡，若有機會為國家服務，一定會改善基層勞工的生活，讓大家的日子過得更好。

  • 前行政院長賴清德昨回到新北市萬里區老家的信仰中心昭靈宮舉辦簽書會，支持者致贈「萬里啟航，台灣昂揚」賀框。（記者林欣漢攝）

    前行政院長賴清德昨回到新北市萬里區老家的信仰中心昭靈宮舉辦簽書會，支持者致贈「萬里啟航，台灣昂揚」賀框。（記者林欣漢攝）

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