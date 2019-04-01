蔡：照顧年輕人 增工作機會

2019-04-01

〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文昨南下高雄到廟宇參拜，重申拒絕一國兩制，她暗批高雄市長韓國瑜，指台灣經濟不要只靠中國。她還表示自己上任後啟動年金改革，穩定國家財政，推動產業轉型，年輕人工作機會增加，薪水會愈來愈好，大家要對台灣經濟有信心。

捍衛台灣主權 從不曾讓步

蔡英文昨南下高雄市，陸續前往鳳山區文衡殿、哈瑪星代天府參拜，祈求國泰民安，包括總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁及多位立委陪同前往。她致詞時表示，台灣要做自己的主人，讓經濟脫胎換骨，不要只靠中國，做世界的台灣，就算中國進逼台灣，她捍衛台灣主權，從來不曾讓步，甚至向國際發聲，拒絕一國兩制，國際社會也支持台灣民主、發展經濟，很多國家認為台灣是一個有價值的國家，台灣人需要幫忙時也會出來幫忙。

蔡英文致詞指出，擔任總統這幾年，用很多時間做外交，現在台灣是很重要的國家，不只是海峽兩岸一邊的台灣，現在的台灣是印度太平洋的台灣、是世界的台灣，台灣在世界上非常重要，且站在抗拒中國壓力的最前線，世界都期待台灣要勇敢、團結，別在壓力下妥協，讓世世代代台灣人有自己的主權。

股市上萬點 是史上最長

她表示，全世界最關鍵的零組件產業都在台灣生產，一旦台灣被中國控制，將威脅全世界的經濟安全，台灣經濟已經是國際經濟中不可或缺的重要一環。

她更以台灣股市目前破一萬六百點為例，這是史上少有的股市高點，在她任內股市上萬點時間也是史上最長；她也推動產業轉型，她上任後增加機械、物聯網兆元產業，增加年輕人工作機會，薪水會愈來愈好，大家要對台灣經濟有信心。

蔡英文還提到年金改革，穩定國家財政，預告今年五月將啟動減稅工作，如年輕人收入三萬元以下不用繳稅，讓退休的人有保障，還能照顧年輕人。小英說，這兩、三年來，政府真的很用力、專心做事，過程很痛苦，有很多人不滿，也有些細節沒處理好，卻是走在正確道路上，希望大家團結繼續走下去，為了台灣一起往前走。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/