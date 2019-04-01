英德競爭 造勢逐漸加溫

2019-04-01

〔記者楊淳卉、郭安家／台北報導〕民進黨總統初選蔡、賴相爭，兩人動作頻頻。前行政院長賴清德近期多以新書宣傳活動，積極曝光也造勢；過去鮮少出席民間座談活動的蔡英文總統也動起來，她昨於高雄參與由行政院副院長陳其邁舉辦的粉絲見面會，週三晚間還將出席挺英者發起「辣台派開講」活動，與活動主打的年輕「英粉」近距離對話。

蔡見「英粉」 賴出席校友會

賴清德出版新書《用行動帶來希望》，在蔡總統三月廿八日出訪回國隔日，舉辦首場新書發表會。賴清德近期也安排多場新書宣傳活動曝光造勢。相較蔡英文以出席「邁粉」、「英粉」等主打年輕族群活動，賴清德則以受邀出席校友會演講等活動為主。

為挺蔡英文連任，英系議員近日發起連署活動，希望蔡英文與賴清德透過協調提早結束初選，推出最強組合「蔡賴配」。

黨內有人發起蔡賴配連署

民進黨北市黨部幹部昨發布「支持蔡賴配，一起顧台灣」連署，共獲得前北市黨部主委黃慶林等二百五十一位北市黨員支持，呼籲雙方透過協調結束初選。對此，民進黨台北市黨部主委陳正德說，連署聲明由黨員發起，並非市黨部，他也沒看過連署內容。對於是否支持蔡賴配？陳並未表態，僅說希望黨中央推出最強的組合。

除了黨內聲援外，也有民間人士與團體發起網路串聯挺英，凸顯蔡英文是較受到年輕族群、中間選民支持的候選人。

此外，挺英者也將在本週三晚間於台北舉辦「辣台派開講」活動，首場活動透過管道私下邀請支持者報名參與，與蔡英文面對面互動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/