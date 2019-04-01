回老家辦簽書會 賴：盼初選能提升選舉文化

2019-04-01

〔記者林欣漢／新北報導〕前行政院長賴清德昨到新北市萬里老家舉辦簽書會，對於蔡英文總統表示「一路走來遇到很多困難，遭受很多人攻擊」一事，賴說，他希望大家不要互相攻擊，希望用這場民進黨總統初選，來進行選舉文化的提升，也就是君子之爭。

說明理念 爭取國人支持

賴表示，民進黨更應該來一場君子之爭，超越個人、派系，怎麼改善人民生活，讓社會進步，國家更富強，大家將理念充分清楚向社會大眾報告，爭取國人支持。

媒體也詢問，與台北市長柯文哲是否有白綠合作的空間？賴清德表示，這議題還言之過早。另傳出有地方黨部主委提議舉行臨時全代會，商訂初選機制，賴清德說，他對民進黨的民主理念及制度很有信心，相信黨主席一定會妥善處理。

高雄市長韓國瑜前晚在臉書發文，說這四年要全力為高雄拚經濟，外界解讀為他將不角逐二○二○總統大位。賴清德表示，目前國民黨內實力最強的還是韓，這部分恐怕要他自己出來清楚地跟社會大眾說明，「我個人是期待能跟他來一場君子之爭；誰贏，誰帶領台灣繼續往前走。」

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