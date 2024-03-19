遷徙太冒險！ 外交部：海地暫無撤僑計畫

外交部今舉行例行記者會，拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城進行業務簡報，並回答媒體提問。（記者楊堯茹攝）

2024/03/19 13:23

〔記者楊堯茹／台北報導〕我加勒比海友邦海地持續動亂，代理總統的總理昂利（Ariel Henry）已請辭，在「過渡總統委員會」任命臨時總理前，仍續任看守總統；駐海地大使館依「緊急應變計畫」提升至「預警階段」。對此，外交部今（19日）表示，由於機場為黑幫攻擊首要目標，人員若要撤離必將在陸路上移動，恐增加暴露在危險下的機率，因此目前暫無全面撤離的計畫。

海地前總統摩依士（Jovenel Moïse）在2021年7月7日遇刺身亡後，由昂利代理國政，海地黑幫為迫使昂利下台，利用昂利今年2月底因公出國期間發起武裝暴動，昂利被迫滯留波多黎各無法返國，日前已請辭。

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外交部拉丁美洲及加勒比海司司長鄭力城今於記者會表示，海地目前主要動亂地區主要集中在首都太子港及國際機場附近，我國駐海地大使館目前運作正常，並與海地軍警單位及各國駐海地使館保持密切聯繫。

他進一步指出，我國駐海地大使館自2021年起為因應海地治安惡化，已增派警衛並提升防護措施。目前我國在海地駐守的館團員眷，以及台商與僑民，一共23人均尚安好，已有一名僑民於2日自行赴往美國邁阿密。

媒體關切，外交部是否有撤僑計畫，他說明，美國、德國、歐盟等國以及國際組織已減少派駐人員，各國評估皆有其標準、互相分享資訊，外交部每天與駐館密切聯繫，駐館認為目前尚無立即全面撤離的必要。

他續指，機場是黑幫攻擊首要目標，若駐館人員以及僑民要進行撤離，必須在陸路上移動，考量人員在這段移動可能增加曝險機會，「任何因應作為都有納入我們的考量之中」。

為避免海地危機持續升高影響區域穩定，美國及「加勒比海共同體（CARICOM）」各國正協調海地各黨派組成的「過渡總統委員會」任命臨時總理，到時昂利的辭職即正式生效。

對於台灣與海地未來新政府的關係，鄭力城強調，目前駐海地大使館與海地政府及各黨派領導人均保持良好聯繫，以維護台海邦誼。

外交部對於海地當前局勢已發布旅遊警示，提醒國人如無必要切勿前往。本部將持續緊密關注海地情勢並保持緊戒，隨時因應可能變局，以維護我國駐館人員及僑民安全。

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