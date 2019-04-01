兩岸政策協會民調：蔡賴配是民進黨勝利方程式

2019-04-01 11:34

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對2020總統大選，親綠智庫兩岸政策協會今公布最新民調，針對蔡英文、賴清德、柯文哲及韓國瑜進行對比式民調，民調分析指出，在蔡英文、賴清德分別對上韓國瑜及柯文哲的情況下，蔡英文及賴清德均小幅落後給韓國瑜位居第二，但如果民進黨推出「蔡賴配」，支持度將領先韓國瑜及柯文哲，是民進黨2020能繼續執政的勝利方程式。

民調分析指出，假定是蔡、韓、柯三人參選的狀況下，蔡英文的支持度為31.1%，韓國瑜為34.8%，柯文哲為24.6%，蔡英文落後韓國瑜的幅度由上次的5.8%縮小拉到僅有3.7%。假定是賴、韓、柯三人參選的狀況下，賴清德的支持度為32.1%，韓國瑜為33.2%，柯文哲為25.3%，賴清德落後韓國瑜1.1%，幅度與上次民調差不多。

民調分析指出，在蔡賴配議題上，針對「民進黨應該整合推出蔡賴配」的看法，48.1％的民眾表示贊成，31.1％的民眾不贊成，其中民進黨的支持者超過7成表示贊成。民調分析也指出，若民進黨整合推出蔡賴配，在蔡賴配（35.7%）、韓國瑜（34.7%）及柯文哲（20.6%）參選狀況下，蔡賴配的支持度將領先韓國瑜及柯文哲。

此次民調訪問台灣22個縣市，以中華電信住宅電話用戶為抽樣母體，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。訪問日期為108年3月29日至3月31日，晚間6點至10點進行訪問。有效樣本1080份。抽樣誤差為在95%的信心水準下，約正負2.98個百分點。調查根據內政部公佈之台灣地區108年2月底人口統計資料。

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