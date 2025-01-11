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    洛杉磯野火燒掉一個金門！30萬人疏散、11人罹難、近萬棟建物燒毀

    美國加州洛杉磯野火燒毀逾58平方英里，和金門縣面積差不多。圖為肯尼思野火。（美聯社）

    美國加州洛杉磯野火燒毀逾58平方英里，和金門縣面積差不多。圖為肯尼思野火。（美聯社）

    2025/01/11 10:57

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯多起野火延燒，目前燃燒面積逾58平方英里（約150平方公里），和金門縣（151.65平方公里）的面積差不多，一度造成30萬人疏散，累計共11人罹難，並且有近萬棟建物燒毀。

    綜合美媒報導，洛杉磯豪宅區的太平洋斷崖（Pacific Palisades）野火，是目前燃燒面積最大的區域，釀成5人死亡；位於洛杉磯郡北部阿爾塔迪納（Altadena）上方的伊頓（Eaton）大火，則有6人喪命。

    加州消防單位的資料顯示，太平洋斷崖火勢在10日上午僅獲得8％控制，伊頓野火更少只有3％。至於聖塔克拉利塔（Santa Clarita）南邊的赫斯特（Hurst）大火狀況較好已獲37％控制；聖費爾南多谷（San Fernando Valley）的肯尼思（Kenneth）野火則有35％得到控制；阿克頓（Acton）地區的莉迪亞（Lidia）火勢達75％控制。

    雖然隨著部分區域的疏散令解除，目前總撤離人數已降至15.3萬人，但太平洋斷崖大火約摧毀了5300棟建物；伊頓野火則預估燒毀4至5000棟建築，因此有不少民眾無家可歸。

    此外，野火席捲了至少12所學校，導致5600多名學生無法上學，光是在阿爾塔迪納就有2000名學子失去校園，7歲女童沃里絲（Lucy Van Voorhis）難過地說，她想念學校的體育場、籃球場、遊樂設施，但如今全都沒了，和家人半夜一起撤離時就像是惡夢。

    洛杉磯野火一度造成30萬人疏散，累計共有11人罹難。圖為太平洋斷崖火勢。（美聯社）

    洛杉磯野火一度造成30萬人疏散，累計共有11人罹難。圖為太平洋斷崖火勢。（美聯社）

    洛杉磯野火燒毀近萬棟建物。圖為伊頓大火。（路透）

    洛杉磯野火燒毀近萬棟建物。圖為伊頓大火。（路透）

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