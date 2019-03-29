總統認同「一國兩制」會變怎樣？ 律師曝恐怖後果

2019-03-29 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕近日高雄市長韓國瑜出訪中國簽下的52億MOU（合作備忘錄）訂單，遭到香港《成報》爆料，韓訂單的背後老闆就是中共，韓的行為就是默認「一國兩制」、私通中國。對此，律師林智群說，如果總統強烈認同九二共識甚至一國兩制，台灣恐將慢慢失去主權。

林智群在臉書上表示，如果他是強烈認同九二共識甚至一國兩制的總統，又掌握國會過半席次，他會採取下列措施：一、大部分農產品都優先提供給中國，增加對中國市場的依賴；二、啟動服貿2.0，中國資金大舉進來；三、開放中國移民，縮短取得身分證時間。

林智群說明，如果中國資金大舉進來台灣，台灣人老闆變成中國人，都幫中國人打工，而且台灣金融業很快就會被中國國有銀行併購，錢只能存在中國銀行裡，相關個人資料，也是中國人掌握。中國出版業、印刷業、物流業經過中國政府補貼，可以跟台灣業者打價格戰，書籍只能依照中國政策出版，想要表達自己的意見，也找不到廠商幫忙排版、幫忙印。

如果每年開放中國移民50萬人，4年就200萬了，8年就400萬，林智群指出，基本上這些票，應該算藍營鐵票，不管選舉或公投都能過半數，和平統一公投、解散軍隊、讓解放軍上岸、把主權讓渡給中國、降下國旗換五星旗等議題，公投都可能會通過。

林智群強調，主權不是一朝一夕消失的，是慢慢傾倒的，就跟神木一樣，它挺立著（國旗還在），以為它很健康，活得好好的，其實它的土壤已經變質、內部已經腐爛，只是沒有看到，等到大樹倒了、國旗換成五星旗，那時候已經遲了、沒辦法挽回了，「那些以為國旗還在，主權就沒消失的人，他以為，只要沒有武力對峙，就不算戰爭，其實對岸主導的統一戰爭早就開始了，他還在作夢呢！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/