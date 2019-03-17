中國施壓國民黨 顏擇雅：2020是「以經逼政」的最後機會

2019-03-17 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕昨晚立委補選結果出爐，國民黨僅得彰化縣1席，民進黨氣勢翻升，對此，作家顏擇雅看了《中時》社論後，提出看法，中國並未因為國民黨在這次選戰中受挫而改變對台策略，點出中國此時對國民黨大力施壓，原因為「2020就是中國對台灣有辦法以經逼政的最後機會了」。

「台灣以為接受九二共識就可以『貨去人來發大財』嗎？那是做夢！」顏擇雅在臉書表示，台灣想靠著中國發財，只能藉由和中國來場政治談判，當「一國兩制的台灣方案」談成，才可能獲得中國的經濟大禮。

顏擇雅指出，前總統陳水扁成功連任時，2005年中國就在連胡會談好，「只要標榜九二共識的國民黨重新上台就送大禮給台灣」，若中國真的很痛恨總統蔡英文拒絕九二共識，「為何不對國民黨好一點，寬鬆一點？為何一定要給國民黨戴『政治談判』緊箍咒？」

顏擇雅認為，這和蔡英文拒絕九二共識沒有關係，「只能用中國內部壓力來解釋」，習近平一上任，「彷彿在習核心統治下，中國輝煌富強聲威遠播萬方來朝皆指日可待」，不過到了2018年，經濟迅速卻往下掉，美國對中國的政策出現大轉彎，中國可謂「內外交迫」，台灣對中國在經濟上的依賴也正逐漸減少中。

因此顏擇雅推斷，「2020就是中國對台灣有辦法以經逼政的最後機會了」，為了達到目的，中國才會在此時大力施壓國民黨，「習近平如今要鞏固其『習核心』，唯一突破口就是台灣，這是他對台政策會如此『橫柴入灶』，如此脫離台灣民意的原因」。

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