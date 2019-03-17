立委補選藍僅拿1席 卓榮泰：人民用選票審判韓國瑜效應…

2019-03-17 16:40

〔記者張聰秋／彰化報導〕全國4縣市區域立委補選昨天結束，民進黨拿下新北、台南2席，輸掉彰化縣，國民黨僅拿下1席，地方解讀民進黨能勝，與韓國瑜效應流失與假新聞議題操作過當有關，對此，民進黨主席卓榮泰受訪指出，這是選民用選票對韓國瑜效應做出最嚴厲的審判，更在文旦事件假新聞議題的虛幻選戰，用選票支持民進黨。

今天是選舉過後第1天，民進黨同步啟動3縣市區域立委補選的謝票行程，下午卓榮泰趕抵彰化縣，陪同黃振彥在和美鎮、伸港鄉、線西鄉進行車隊謝票，車隊從黃振彥和美後援會出發，出發前，卓榮泰受訪談及全國和彰化縣的選情。

卓榮泰受訪指出，民進黨拿下2席，這2席本來就是民進黨應該保有的席次，結果不是贏，只是讓民進黨找到傷痕止血而已，還不是完全的健康，還是要繼續往前走。

他說，民進黨正處在艱困的環境中，能夠拿下這2席要非常感謝選民的支持，民進黨會很珍惜這份支持，遺憾與可惜的地方是彰化候選人黃振彥，選前氣勢做起來了，如果再給1個星期的時間，黃振彥應該就能當選，「很抱歉時間不夠多，我們做得不夠好。」

對於韓國瑜效應在這次補選中嚐到苦頭，以及台南文旦假新聞議題對藍營選情的衝擊，卓榮泰指出，從鳳梨到文旦事件，選戰打得的虛幻戰，選民在虛幻當中做了明智的決定，以此為鑑，往後民進黨處理新聞議題會更加嚴謹，相信選民今後也會用更嚴格的標準看待每一次的選舉，縱然無法遏止假新聞，卻一定能用後製的機制，讓對方付出一定的代價與責任。

卓榮泰也說，凡事過當會招致負面效果，韓粉對新聞媒體的攻擊，甚至迫使電視主持人黃光芹請辭交出主持棒，違反了新聞言論的自由，也違反了一般社會大眾的認知，人民不會放任異象存在，做人不應該過度囂張、過度放大自己的力量，自認天下無敵，人民會用手中的選票做出最嚴厲的審判。

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