國安會研判：去年選舉結果將致兩岸提前攤牌

2019-03-11 19:16

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡總統今日召開國家安全會議，聽取因應中國提出一國兩制台灣方案的相關作為，國安會在會中提出具體報告說明中國的策略與建議我方因應之道。報告指出，去年九合一選舉結果，讓北京認為近兩年多對台政策成功，預料北京將擴大在台灣的影響力，利用經濟利益來澈底改變及掌控台灣的政治及社會，為加速統一台灣進程營造有利環境。此等作為勢將加劇台灣內部分裂，也有可能導致兩岸在台灣問題上提前攤牌。

報告指出，中共當局亦已確立以「和統」（促進兩岸經濟社會融合）及「武統」（強軍準備）交互運用，加速統一台灣進程的方略。中國領導人習近平今年1月2日在所謂「告台灣同胞書」40週年紀念談話，首次提出探索「一國兩制台灣方案」，並倡議透過所謂「民主協商」，其最終目的是消滅中華民國主權，讓台灣被中國統一；推動步驟是假「和平」為名，以「武力」為實，迫使台灣和中國進行政治協商，簽署邁向被統一的過渡性政治安排。

報告提到，中國的策略首先是「和統」及「武統」併進，並配合強硬「反獨」的統一台灣策略。第二是揭櫫「一國兩制台灣方案」，為統一台灣模式及步驟定調。第三是運用台灣社會分歧及藍綠對立，從台灣內部形塑統一氛圍及條件。第四，北京將根據台灣內部政治形勢變化，策略性調整統一路徑的實施時程。

在具體作法，國安會認為，例如透過制頒國安法、統戰工作條例、反間諜法等法律，將台灣納入中國管轄權，即台灣地位的「國內法化」。另由軍艦軍機頻繁繞台，啟用M503北向航路飛等，既挑釁、威嚇台灣，更明顯企圖將台灣海峽「內海化」。同時奪取及拉攏我邦交國和友邦，阻撓我參與國際組織；矮化我民間組織名稱及強迫國際企業變更對我國之稱呼，企圖將台灣「去國家化」。

國安會並說，中國還透過統戰、滲透、網攻、散布假消息等，影響及介入台灣選舉及各項內政，並弱化台灣民眾的主體意識。例如推動「對台31項措施」，磁吸臺灣技術、資本及人才「走進中國大陸」；核發在陸國人「居住證」，積極拉攏年輕人赴陸就學、就業、定居等，視台灣人民如中國公民，形同兩岸尚未統一前的「統一」政策。

國安會還警示，中國將利用經濟利益來改變及掌控臺灣政治及社會，如利誘地方政府為換取政治性採購、大陸觀光客等而支持或屈從中國對台灣的政治主張等。另並持續並加大對台灣各界的統戰及滲透，尤其是地方基層、農漁民、退將、宗教、原住民、文化圈、媒體乃至黑道。

國安會認為，中國推動統一進程，是以「一國兩制」為模式，故而各項對台政策作為皆以矮化台灣、消滅中華民國主權為目標或前提；而台灣內部政治分歧授予中國促統空間。尤其，部分人士對中共政權錯誤的想像和期待，已影響兩岸政策的走向及執行，也授予中國愈來愈大的空間，在台灣塑造統一的氛圍及條件。

國安會還說，台灣社會受嚴重滲透、分化，危機意識不足，包括前政府時期，兩岸各層面交流深入台灣社會各個階層，在一定程度上，模糊了滲透、統戰和兩岸交流的界限。近年來，中國對台灣的滲透、分化一直存在及深化，加上對岸採取各種經濟利誘及和威脅、恐嚇併用策略，使台灣內部恐共心理蔓延，各階層人士只要有需要和對岸往來，或在對岸有商業利益，絕大多數不敢對北京當局有所批評，甚至還被迫作政治表態。而北京對台灣媒體及輿論的操控日益加劇，中國對台灣的不理性作為經常被合理化，也使台灣社會對中國的推進統一進程，明顯缺乏危機意識。

國安會強調，中共當局為加速統一台灣，正逐步加大對台灣施壓，無論是任何政黨執政，其促統目標皆無任何動搖，只是施壓方式及手段不同，因而也增添未來國政運作的各種變數，對台灣民主政治、社會及經濟發展、外交及國際空間，乃至國防意識，皆有極不利的影響。而中國對台灣內部反併呑聲音及國際社會的可能聲援台灣，亦有強硬應對之準備，此亦增添兩岸關係的變數。

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