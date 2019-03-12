韓：認同九二共識 但不接受一國兩制

2019-03-12

〔記者王榮祥、簡惠茹、沈佩瑤／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨在廣播專訪中重申，他始終認同九二共識、一中各表；至於中國喊出的一國兩制，他當然不會接受，因為台灣主流民意不接受一國兩制，身為高雄市長，自然不會與主流民意對衝。

韓國瑜說，民進黨常喜歡問他敢不敢去北京喊（中華民國），他想問誰會去美國華盛頓喊台獨？何況美國已經明確表達拒絕台獨。他認為大家都知道彼此想法，但兩岸交流關鍵是做生意、情感交流、培養年輕人，這目標非常明確，沒必要去碰觸這些。

韓國瑜強調，我們有中華民國憲法、兩岸人民關係條例、主權與治權都維護住，台灣民主幾十年來，生活模式都已習慣了，五千萬華僑都在看，台灣要對自己有信心。

此外，中國重慶動物園有意送兩隻貓熊「融融、雄雄」給高雄壽山動物園。農委會主委陳吉仲昨在立法院受訪指出，他要提醒地方政府，根據野生動物保育法，野生動物活體輸入，需要主管機關農委會林務局同意，野生動物活體輸入到學校或公私立動物園，只有教育或研究使用兩個用途。

由於飼養貓熊費用昂貴，外界質疑壽山動物園是否有能力飼養？陳吉仲說，這要視地方政府提出的計畫書內容，待地方政府提出後，農委會將依照相關規定辦理。

陳吉仲也強調，台灣有很多具有特色的瀕臨絕種動物更需要大家關心，例如台灣黑熊和石虎，就他個人來說，願意花更多心力來呼籲民眾關心台灣瀕臨絕種的野生動物。

對於中國有意送貓熊給高雄，台北市長柯文哲昨受訪回說，第一不要小題大作、第二不要大驚小怪、第三「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，平常心就好了；他也譏諷說「難道台灣還怕兩隻貓熊嗎？」

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