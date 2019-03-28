「不是為了我個人」賴清德：我出來的確讓黨內同志為難

2019-03-28 20:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德提到，對總統府祕書長陳菊等人很抱歉，「我出來的確讓黨內同志為難」，但也請他們諒解，「我不是為了我個人」，是因為民進黨情勢非常艱辛，台灣處境險峻。

賴清德接受「遠見雜誌」4月號專訪時，被問到這幾天會不會壓力很大？是否有很多人勸退？例如總統府秘書長陳菊。

對此賴清德回應，他對他們感到很抱歉。他出來的確讓黨內同志為難。但他也希望大家諒解，他不是為了個人，是因為民進黨的情勢非常艱辛，而且台灣的處境非常險峻，所以他出來爭取接棒、承擔責任。「我的參選不是要否定過去；而是爭取一個更好的未來！」

對於民進黨仍然贏得台南立委補選，賴清德表示，上次黃偉哲選立委，在這個選區得到70幾％選票，他選市長在麻豆得到80幾％選票，所以這次只能算險勝過關。「韓國瑜市長說他沒有輸，我同意，他真的沒有輸，他才來台南三次。」

賴清德坦言，韓國瑜實力真的很強。他到台灣任何地方都是民眾簇擁。在武俠小說上，他只輸我半招，如果主客易位，勝敗不得而知。這次他跟韓國瑜都是輔選，期待2020年的總統大選，大家來場君子之爭，誰贏誰帶領台灣。

對於主張台獨可能讓中間選民有疑慮，賴清德則表示，他主張台灣獨立，是早在20幾年前（1996年）競選國代就提出的，市民都知道他的政治主張，但還是得到支持。因為他推動政策都是「務實」的，任內招商將近一兆台幣，創造近十萬個工作機會，失業率從上任時五點多，降到三點多。

賴清德強調， 一，台灣已經是個獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立。二，台灣未來的前途只有2300萬人可以決定，其他人都不行。三，發展經濟、建設國家、造福人民、壯大台灣。這就是他務實的所在。

賴清德也稱，他應該也算是少數或唯一，要卸下行政院長職務時，台灣六大工商團體都公開慰留。

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