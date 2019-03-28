新書內容曝光：賴清德助甘神父蓋早療中心內幕

2019-03-28 10:09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕賴清德新書《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》週五將舉行新書發表會，作者在採訪側記中指出，2014年競選連任台南市長期間，台南市幾個企業家集資800多萬元，要捐給賴清德做競選經費，不過賴認為連任所花的經費不多，不需要這筆捐款，因此徵得大家同意，之後捐給「伯利恆文教基金會」，讓在台灣服務半個世紀的美籍神父甘惠忠蓋早療中心。

賴清德新書《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》週五將舉行新書發表會，其中由作者郭瓊俐撰寫的採訪側記「賴清德─低調而美麗的台灣苦楝」一文中，詳述與賴清德認識20年當中對他的觀察。

採訪側記摘錄：

賴清德在台南，曾為了信守對台灣付出許多的一位神父的承諾，花了很多年時間，幫他完成所有心願。

2009年賴清德第一次準備競選台南市長時，為了蒐集政見，聆聽地方需求，廣泛拜訪台南各界，他也去學甲區，拜訪已在台灣服務半個世紀的美籍神父甘惠忠。甘神父為台南做了很多事，包括遷建天主教瑞復益智中心到安平，讓瑞復益智中心成為台灣最早登記立案的心智障礙兒日間托育機構。1996年他在學甲籌設伯利恆文教基金會，提供身障幼童早期療育的服務，並附設慈母幼兒園。

甘神父那時跟賴清德說，他有3個心願。一個是幼兒園旁邊，有個1000坪的建地，挖了10米深的大洞，建商蓋到一半沒錢就跑了，一下雨那裡就是一個大水窟，他每天都很擔心，萬一地震或下大雨，會連帶讓幼兒園坍方；第二個心願是他希望蓋一個「早療暨融合教育中心」，建立專業教室、培訓師資，並推動正確的「融合教育」觀念（身心障礙兒童應與普通兒童一起就學）；第三是他希望拿到台灣的身分證。

賴清德跟甘神父表示：「3件事我都盡量幫你完成。」甘神父卻回答：「很多人都這樣跟我講，可是都沒有用。」

但是賴清德牢牢記住甘神父的3個心願，而且用心幫他完成。

賴清德一就任市長，就找時任市府祕書長陳美伶討論，如何解決伯利恆基金會旁邊那個大洞的問題。

陳美伶後來去了解，發現大洞已存在16、7年，原來是地主和建築公司合建房子，後來建築公司倒了，地主想自己填滿那個洞也沒辦法，因為建築執照還有效，甚至建照還被延長過。

學法律的陳美伶告訴賴清德，先取消建照，建商如果要告市府就讓他告，因為必須先解決建照問題，才能要求地主解決大洞問題。賴清德施展魄力取消建照後，建商並沒有提出告訴，原先市府協調用中鋼的轉爐石給地主填洞，但地主後來自己買土方將洞填平了。

陳美伶說，一個延宕十幾年的問題能不能解決，「簡單來講就是態度及決心」，賴清德有心要解決，就能想出辦法。這同時也解決地主十幾年來的問題，地主把洞填平後，重新蓋了房子租給連鎖超市，生意興隆。

2014年競選連任台南市長期間，台南市幾個企業家集資800多萬元，要捐給賴清德做競選經費。賴清德跟企業家講，他不打算成立競選總部，不插旗子也不設看板，沒有宣傳車也沒有造勢活動，所花的經費不多，不需要這筆捐款。

企業家說，錢已經收齊，大家也都簽了名。賴清德建議，這筆錢先放著，他之後會將自己的選舉補助款，捐給「伯利恆文教基金會」，讓甘神父蓋早療中心，如果大家願意，這筆錢可以一起捐給伯利恆。

賴清德連任後，立刻捐出500萬元選舉補助款，加上企業家原本要贊助賴清德的競選經費、台南各界的捐款，共2100萬元，在2014年12月底捐給伯利恆文教基金會。2015年7月，伯利恆早療暨融合教育中心舉行動土開工典禮，賴清德親自參加。2018年3月，伯利恆早療暨融合教育中心完工，時任行政院長的賴清德，專程返回台南參加落成典禮，致詞時他說：「這是一棟用愛打造的建築。」

至於甘神父想要的台灣身分證，賴清德也一直惦記在心。民進黨執政後，賴清德在行政院院會向時任行政院長林全建議，應修改國籍法，讓對台灣有特殊貢獻者，不必喪失原有國籍，即能取得我國的國民身分。

行政院後來提出國籍法修正案，2016年底經立法院通過，規定對我國有特殊功勳或有助我國利益的各領域高級專業人才申請歸化，無須喪失原國籍。這讓已領有永久居留證的甘神父，不須放棄美國國籍就能領有中華民國身分證。

2017年1月，在台灣奉獻54年的甘神父，從當時行政院長林全手上接下身分證，成為國籍法修正後，第一位取得我國身分證的外籍人士。當時高齡81歲的甘神父，拿著D開頭（台南戶籍）的身分證，開心大喊「台灣萬歲！」後來很多在我國奉獻數十年的修女、神父，也都如願取得身分證，成為「正港台灣人」。

甘神父的3個心願，賴清德一直放在心裡，一一幫他完成。

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