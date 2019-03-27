賴清德新書曝光：小英同意賴在立院維持台獨一貫說法

本報取得部分書摘，內容如下：

2017年6月，時任台南市長的賴清德，接獲當時行政院長林全邀請見面。會面前，賴清德以為是要談台南市的建設，沒想到，兩人一坐下，林全開門見山地說，他已決定離開行政院長的職位，但必須找到最合適的人接任，他希望賴清德接下這個重擔。

一心要在第二任任期內完成「大台南十大旗艦計畫」的賴清德，並沒有答應林全。他對林全在民進黨執政時承擔閣揆這個重任，表達感謝，也請林全要繼續堅持，他一定會力支持林全。

撇開黨內同志、朋友與幕僚，對他政治前途的考量與建議不說，賴清德是一個不忘初心、執念單純的人，他真的想做完八年的台南市長任期，之後的政治之路再做打算，即使卸下台南市長職務之後只能「裸退」，也算完成自己幾十年從政的理想與承諾。之後，他可以到世界各國參訪交流，了解其他國家的政治、社會、與文化面，也把台灣介紹給全世界。

對於台南，賴清德有太多的感情和責任。這個有著深厚文化與歷史、有著熱情且善良人民的地方，是他就讀醫學院、完成當醫生的救人使命感之處，也是他成家立業的地方，更是促使他走向政治之路的民主聖地。

2017年7月，賴清德訪問美國回台後，林全再次約賴清德見面。這次林全更坦白地說了，他並不是民進黨員，現在執政已出現困境，他認為民進黨員應該要站出來。這席話，讓賴清德陷入長考。

賴清德知道，林全一直都不是民進黨員，但前總統陳水扁擔任台北市長時，延攬林全擔任台北市財政局長，從那時開始，不管是執政或在野，林全一直在協助民進黨。一個不是黨員的人，為了民進黨付出這麼多，而他身為民進黨員，知道民進黨是在無數前輩犧牲奉獻之下，辛苦的組黨，在艱難的環境一路前進，第一次取得執政權，又失去政權，好不容易再爭取到執政，就是為了服務人民、建設國家，如果怯於執政的困難，或因個人的利害考量，不願意承擔這個重任，那民進黨又該如何面對全國人民？

為國為黨 扛下重擔

在此同時，蔡英文總統也數次約見賴清德，剖析政治局勢，對賴清德委以組閣的重任，希望他一起打拚，共同承擔執政的責任。

為了挽救執政困局，幾番思量後，賴清德決定接下這個重擔。

當年，賴清德放棄醫師穩定而大好的前程，投入國大代表選舉，是為了對台灣民主的堅持與熱情。這次，他不顧同志、幕僚的反對，答應接下行政院長之職，是為了對民進黨與人民的承諾。他對幕僚說：「戰士沒有選擇戰場的餘地，咱就是得要做下去！」

任命案正式發布前，賴清德再進總統府和蔡英文總統見面，就一些議題做最後確認。當時，賴清德提出四個問題。第一，勞基法修正後的一例一休等問題很嚴重，對台灣的產業衝擊很大，企業和勞工也有很大困擾，他認為應該再修法，總統是否同意？蔡總統表示同意再修法。第二，他主張台灣獨立，以他擔任過多屆立委的經驗，他知道若以閣揆身分到立法院備詢，立委一定會詢問台獨相關議題。蔡總統對他說，他可以在立法院維持一貫的說法。

第三個問題，賴清德說，前總統陳水扁的官司在中途更換法官，並未受到公平審判，加上六年牢獄身體也出問題，陳水扁是台南子弟，他在台南市長任內在議會備詢時，已經表態支持特赦陳水扁，總統的態度如何？當時蔡英文表示，她會處理，賴清德可以維持贊成特赦陳水扁的說法。最後，賴清德提出，台灣憲政體制屢屢出現問題，希望總統啟動憲政改革，蔡總統表示，未來她會推動。

2017年9月5日，蔡英文親自召開記者會，宣布由賴清德接任閣揆。蔡總統也交付賴清德七個任務，包括：一、加速執行五加二產業創新計畫。二、有效率執行前瞻基礎建設計畫。三、持續強化勞工安全及福利，在經濟轉型中，保持產業所需的人力和彈性。四、全力執行能源轉型計畫，確保供電穩定，落實非核家園。五、接續完成稅改工作及已經啟動的改革工程。六、加速執行長照及托育計畫，以因應人口老化及少子化的社會趨勢。七、強化政府國家發展的整體規劃，有效管控各項計畫的執行進度和預算效能，減少財政上不必要的浪費。

2017年9月8日，賴清德宣誓就職行政院長，他致詞時指出，一定全力以赴，做出成績，不負國人所望，他的組閣原則就是：一、用人唯才，適才適所；二、力求穩健，特別是在政院三長都調整的情況下，部會首長要能立即上手，讓施政無縫接軌；三、重視未來目標的執行成效，內閣會隨時檢討。

賴清德強調，他的內閣是「做實事」的內閣，將誠實面對台灣產業結構轉型、投資障礙排除、一例一休衝撃、能源轉型的挑戰、少子化及人口老化帶來的社會危機、政府的計畫的管控等議題，務實擬定策略，踏實解決問題，讓改革展現效率，讓建設加速推動，讓經濟得以進歩發展。

投入全國治理的戰場，賴清德不計毀譽，像個拼命三郎。他以「拚經濟」為優先，射出三支箭。第一支箭是宣布為軍公教人員調薪3%，這個政策帶動民間企業響應，根據人力銀行調查，超過五成民間企業跟進，加薪的平均比率是3.7%。

第二支箭是減稅，行政院的稅改方案在立法院三讀通過後，受薪階級大幅減稅，包括薪資扣除額自12.8萬增加至18萬、標準扣除額從9萬增加至11萬、身心障礙特別扣除額提高至18萬；有學齡前兒童的四口之家、總收入123萬元以下的家庭不會被課稅，以減輕家庭負擔。企業的稅賦負擔也降低，雖然營所稅由17％調整為20％，但保留盈餘從10％砍半為5％，綜所稅最高稅率從45％降為40％，同時拉近內、外資課稅標準，以吸引外籍人才留台。

第三支箭是改善投資環境，包括解決五缺、鬆綁法規、提高行政效率、修改勞基法一例一休等規定。賴清德任內，指示各部會鬆綁了數百條法令，讓不合時宜的函釋、行政規則及法規命令鬆綁，建立更彈性與高效能的行政文化。他也成立「加速投資台灣專案會議」，親自主持會議，逐項解決影響產業發展的關鍵問題，讓企業可以放心投資台灣。

為解決五缺 瘦了三公斤

賴清德曾經說過，醫學院的訓練與教育，除了讓他擁有醫療專業外，也讓他接受扎實的實證科學訓練。這種訓練，就是要誠實面對問題，務實尋找解決之道。這也是他從政以來，一直維持的問政與執政風格。因此，當企業界呼籲台灣有土地、水、電、人力和人才的「五缺」問題，而且這個問題已經喊了很久，表示這是台灣產業發展面臨的一大問題，賴清德認為，政府要誠實面對，不是一直解釋問題為何存在，而是要務實解決問題。

要解決「五缺」問題，涉及的部會與法規非常多，賴清德成立「加速投資台灣專案會議」，由他親自主持，召集各部會舉行一場又一場的會議，白天開會，晚上回到官邸繼續研讀資料，那段期間，他瘦了三公斤。

歷經密集討論與盤點問題，逐項研擬出解決方案後，就任不到兩個月，賴清德從11月6日起，一連召開四場記者會，分別提出「排除企業投資障礙」解決缺地、穩定供水、穩定供電、解決缺工缺人才的具體做法，回應企業對解決「五缺」的呼籲。

為了讓全國供電量更穩定，解決企業最大的擔憂，賴清德也展現魄力，2018年2月初在行政院拍板定案，重啟核二廠二號機。這個決定引起很大的關注與爭議，但賴清德一肩扛下，也對外說明，核二廠二號機再運轉，並沒有違反《電業法》規範核二廠要如期除役的目標，也沒有影響「2025年非核家園」的目標。

核二廠二號機再轉之後，滿載發電量達九十八萬瓩，可挹注備轉容量率百分之二點七，讓那一年炎夏的用電高峰期，備轉容量率都維持在百分之六以上，解決缺電的危機。