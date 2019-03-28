經過競爭才是真團結 吳澧培盼民進黨初選走「高格調」

2019-03-28 13:03

〔記者黃欣柏／台北報導〕獨派大老、前總統府資政吳澧培今出席台灣社等獨派團體舉辦的「2020確保台灣會贏」記者會，會中除大讚前行政院長賴清德有理想、有原則且「一定會贏」，也呼籲民進黨不要分裂，以高格調、公平公正的初選來決定候選人才是正道，「經過競爭的團結，才是真正的團結！」

吳澧培也提到，外界有人稱若賴清德初選出線，恐讓小英變成「跛腳總統」，形成憲政危機，但他無法理解這樣的邏輯，外國很多人沒選上就沒選上，憲政體制都照樣走，並沒有跛腳問題。

吳強調，賴清德出來參加黨內初選，對他來說是「很大的興奮」，因為賴的民調比較高，當選機率更大，而且以他對賴的了解，賴是有原則、有理想且是非分明、敢做敢當的人，這樣的人願意出來替台灣承擔，他當然非常樂觀其成，也相信賴一定能贏，替台灣留下一點生機。

對於賴清德新書提到自己接任閣揆後，曾遭「黨政知情人士」打臉，指府方高層接獲的訊息是「賴清德只要行政院長」。吳澧培則表示，他不清楚事實為何，但相信賴清德是不會說謊的人，而且蔡、賴互動時話都說得很清楚，他不懂為何總統還要透過什麼黨政高層，如果總統認為賴有講錯或刻意扭曲，就應該要「直球對決」。

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