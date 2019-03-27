民進黨總統初選時程延後1週 民調擬採「黨內互比式」

2019-03-27 16:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天召開中執會，民進黨發言人李晏榕轉述，會中通過2020年第15任總統提名初選登記參選人資格審查，以及2020年第15任總統提名初選選務工作日程調整案及後續選務事項。李晏榕指出，考量參與總統初選之蔡英文總統適逢出訪行程，為全力積極溝通協調產生提名候選人，會中同意總統初選5人協調小組之建議，總統初選協調時間延長至4月12日止，中執會公告總統候選人提名名單順延至4月24日。

此外，李晏榕表示，民進黨的總統初選政見發表會延後至4月13日至14日，場次為1至2場，民調時間則延後至4月15日至17日，中執會公告總統候選人提名名單順延一週至4月24日。

此外，李晏榕轉述，為了讓選務作業之進行，中執會也同意授權總統初選5人協調小組於4月12日協調截止前先行同意協調退選名單及退選後形成同額競選停辦政見發表會及民意調查，後續再請中執會追認。

李晏榕指出，為使中執委及社會各界更清楚瞭解相關情形，會中決議於4月10日再次召開中執會，由總統初選5人協調小組向中執會提出報告，以利整體協調工作。

總統初選五人協調小組成員，包括總統府秘書長陳菊、民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌等，23日召開首次會議，當時決議配合蔡總統出訪約一週時間，最後公告候選人時間展延一週，最晚4月17日或18日會藉由民調產出民進黨總統候選人，4月24日中執會確認總統提名人選。

至於外界關注蔡、賴兩人若要比民調數字，民進黨幹部透露，民調採取「對手對比式」或「黨內互比式」，黨相關規程寫得相當清楚，如果兩位候選人協調同意有共識的人選，就採取對比；如果沒有，第二順位就是看國內主要政黨有提名人選，或者主流政黨有現任要連任者；如果以上條件都不成立，那就採取互比式民調，這是訂好的規則。

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