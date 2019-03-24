民進黨總統初選 本土社團支持「會贏的候選人」

2019-03-24 17:10

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選「蔡賴對決」，北社等本土社團表達尊重民進黨初選程序，支持民進黨初選勝出的總統候選人。本土社團今再開會凝聚共識，決議訴求「支持會贏的總統候選人。」

本土社團今開會決議，提出對民進黨及民進黨總統候選人的訴求。對於民進黨訴求方面，包括要求民進黨中央辦理總統初選，必須公平公正公開；初選民調採用「對比式民調」，避免被操弄；政見發表會改為政策辯論會。

本土社團並作成對民進黨總統候選人5項訴求，包括堅持並確保台灣主權獨立、反對再「維持現狀」；堅定捍衛國家安全，對中共滲透行動必須積極反制；積極推動司法改革，避免司法不公，特赦陳水扁總統；支持會贏的總統候選人；感謝四大老為台灣建言，也感謝賴清德出面勇於承擔。

與會討論的本土社團包括北社、台灣社、南社、客社、教師聯盟、公投盟、制憲基金會、客家女性發展協會、台灣母語教師協會、一邊一國行動聯盟、李登輝民主協會、台灣國家黨、台大教授賀德芬等。

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