新竹縣立委一選區 國民黨確定全民調產生人選

2019-03-25 13:22

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣明年1月立委選舉中，位於頭前溪北的第一選區，國民黨今天確定將以全民調的方式，在4月20日以前產生提名人選。該黨在這個選區總共有3個人爭取出馬，分別是拚連任的立委林為洲，不排除轉換跑道的湖口鄉長林志華，以及基層黨員范振揆。

國民黨新竹縣黨部今天早上10點邀請3人到黨部進行協調，希望能產生1人代表參選，協調會由國民黨籍新竹縣議會議長張鎮榮主持，新竹縣黨部書記長兼代理主委洪文彬、黃復興黨部新竹縣市（黃國新）支黨部主委趙建爍共同協助。

洪文彬說，林為洲和范振揆都主張要全民調。前者認為國民黨要推出的候選人要是「最強的」、「要能是所有選民所能接受的」，一如他去年角逐新竹縣長參選時的初衷，所以要求全民調。

至於范振揆則考慮他平時在網路上經營社群，「空軍」比較多，反倒是黨員對他比較陌生，所以認為全民調對他比較有利。

相對於這2人，湖口鄉長林志華要求「七三制」，除了認為他在黨員的熟悉度和好感度上比較擁有優勢，也認為這樣才能讓黨員保有發言權。

但因為過半數支持全民調，所以最後3人從黨中央所建議的民調公司中一起挑選2家進行。

洪文彬說，新竹縣配合黨中央的首波提名作業，只要民調公司可以配合，他們會在4月中以前完成，如期在4月20日產生提名人選。

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