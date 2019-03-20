蔡秋敏宣佈參選雲林立委 許忠富盼君子之爭

2019-03-20 11:36

〔記者林國賢／雲林報導〕前雲林縣議員蔡秋敏今天宣佈將參選下屆雲林第一選區（海區）立委黨內初選，布局許久的前麥寮鄉長許忠富表示，希望與蔡秋敏進行君子之爭，全力爭取總統、立委雙贏。

蔡秋敏今天在雲林縣黨部主委廖丁賜、縣議會黨團總召黃淑鈴等議員陪同下召開記者會，蔡秋敏表示，去年底議員選舉投票前夕，雲林地檢署發出新聞稿指稱她涉及賄選，並在有心人士抹黑及散布不實謠言，造成她落選，15日地檢署做出不起訴處分，終還給她清白。

蔡秋敏說，經過這次賄選案調查，她做為一個20多年政治工作者，面對司法都是如此無奈，一般民眾面對司法又是如何徬徨無助，所以她要為不公不義社會無力者盡一份心力。

許忠富表示，他參選立委，為雲林、為台灣貢獻心力的心不變，期待與蔡秋敏進行君子之爭，他也認為初選是民主必要程序，透過初選表達政見，不要攻訐，就是一場善的循環，對雲林有利。

廖丁賜表示，將依黨中央初選程序，若有2人以上登記初選，會先進行協調，若協調不成就進行初選。

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