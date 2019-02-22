「連家軍」律師簡榮宗表態參選立委 挑戰黃國昌

2019-02-22 10:04

〔記者俞肇福／新北報導〕距離2020立委選舉還有一段時間，新北市立委選舉第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）今天有人開第一槍宣布參選，政治素人、被視為「連家軍」的律師簡榮宗今早宣布參選，挑戰現任立委黃國昌；簡榮宗說，他跟黃國昌都是律師，應該會打一場高格調選戰。

簡榮宗上午7時30分與助選員在汐止區新台五路、連興街口向來往通勤族揮手致意；簡榮宗說，汐止有很多通勤人口，他希望藉此向大家致意，也期盼未來地方經濟繁榮後，很多人可以不用到台北市工作，在汐止就能找到很好的工作。

新北市立委第12選區現任立委為時代力量黃國昌，民進黨前新北議員沈發惠已表態爭取代表民進黨參選，大綠、小綠兩強相爭，國民黨若團結拚選戰，立委選戰精彩可期。

簡榮宗表示，現在他的目標是努力爭取代表國民黨參選，勤跑基層做好自己，讓選民能接受自己；他說，沈發惠和黃國昌是否參選都還是未知數，如果時代力量和民進黨都有人出來參選，對國民黨是稍微有點優勢，但還是要靠自己持續努力。

簡榮宗說，他是土生土長的瑞芳人，是礦工子弟，靠著自己努力考上律師，因為連勝文鼓勵他「與其等著被改變，不如由你來改變現狀」；他表示，有感於台灣這些年經濟發展停滯不前，與其在民間批評，不如投入立委選舉，希望有機會來改變社會。

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