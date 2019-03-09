國民黨啟動第一梯次立委提名作業 4.24提報中常會通過

2019-03-09 11:12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日公佈第10屆區域暨原住民立法委員選舉第一梯次提名作業時程將於11日公告，計有包括台北市第3選區等16個區域立委選區列入第一梯次提名，18日至20日受理領表及登記，27日前辦理登記參選人協調會，若經協調過半數以上參選人同意，可採全民調方式決定，若無取得共識，就將採行民調、黨員投票各佔7成與3成比例決定提名人選，黨員投票預定在4月20日舉行，並在開票後公佈民調結果，各選區出線者於4月24日提報中常會通過提名。

黨內人士特別提醒，凡要辦理黨員投票的選區，黨員必須先繳清黨費才能取得投票權，由於黨員繳納黨費辦法在前主席洪秀柱時代已將原規定3月31日為當年度黨費繳納的期限，放寬為年底前，因此未來各不同梯次作業的選區會因黨員投票時間不同，而有不同黨費繳納期限，第一梯次作業的黨員投票黨費繳納截止日為4月9日。

依照黨內規定，黨員取得投票權必須4年內不得有欠繳黨費情形，黨費繳納期限又分為兩個部分，一個部分是去年度之前的欠款，必須在3月31日前繳清，另一個部分則是今年度的黨費，繳費期限在繕造選舉人名冊之前。

熟知相關業務人士特別提醒，黨員如果欠繳去年度以前的黨費，且未在3月31日前補繳，即便在4月以後的立委提名初選、總統初選投票選舉人名冊公告前繳交今年度黨費時，一併補繳去年度之前的黨費，仍將無法取得投票資格。

依照國民黨規劃第一梯次的立委提名作業時程，本月18日至20日受理領表及登記，27日前辦理登記參選人協調會，3月28日至4月18日舉行政見說明會，3月28日至4月19日期間舉辦民調，4月10日至14日辦理選舉人名冊公告閱覽，20日舉行黨員投票暨公佈民調結果，24日提報中常會通過提名。

根據該黨中央提名協調小組會議決議，立委選舉第一梯次提名作業選區包括台北市第三選區、第四選區、第七選區及第八選區；新北市第九選區、第十一選區；桃園市第三選區、第五選區；台中市第二選區、第八選區；高雄市第五選區；新竹縣第一選區、苗栗縣第一選區、第二選區；南投縣第一選區、第二選區等，多屬現為藍軍插旗的立委選區。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/