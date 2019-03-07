拚下屆立委 國民黨在新竹縣開始整合

2019-03-07 08:44

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨新竹縣黨部針對今年立委選舉開始整合！書記長兼代理黨部主委洪文彬召集已浮出檯面的5名可能參選人：立委林為洲、湖口鄉長林志華、前任竹東鎮長徐兆璋、縣議員林思銘、以及黨中央委員邱一峰進行初次協調。

洪文彬說，這場協調會主要是讓5人表達想法，現場氣氛和諧。該黨部可望在3月下旬公告黨內參選辦法，於4月中受理參選登記。

洪文彬直言，5名受邀出席者中，除林為洲明確表態要在第1選區爭取連任，縣議員林思銘也極力爭取想在第2選區努力。另外3人則都說願配合黨的規劃和布局，但也都不排除為黨效力；而這3人如果真的投入選戰，各自屬意的選區也一如外界預期，林志華希望在北、徐兆璋和邱一峰都會在南。

不過他也認為地方黨部人才濟濟，黨內正式的參選流程啟動後，會不會還有其他人也跳出來爭取？這很難說，所以國民黨在新竹縣的提名作業真的只從前述5人中選擇嗎？目前仍言之過早。

林為洲也說，這場協調應該說是地方黨部內的「民意調查」。目的就是讓黨部充分了解有意者各自的想法再呈報給黨中央。真正的人選協調，將會在黨內參選辦法出爐、且完成參選登記後才會正式啟動。

邱一峰說，他看到其他縣市跟他差不多年齡的國民黨新生代站出來承擔服務的重擔，有感新竹縣國民黨的年輕世代也該跟進，所以興起了「當仁不讓」的想法。至於父親、前縣長邱鏡淳則以「樂觀其成」、「年輕人多一點磨練也好」看待。

面對可能成為黨內對手的林思銘、徐兆璋都說，會遵照黨的機制追求國民黨的勝選，不過林思銘也強調「我會參選到底」。

林志華則認為他剛順利連任湖口鄉長，肩上背負有很多鄉親對他的期待。不過也正是因為新竹縣在下屆國會的席次增加了一席，所以身為黨員的責任也就更加重了一些。縣黨部正為了大局努力運籌帷幄中，如果有他可以效力的，他會尊重黨的規劃和考量。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/