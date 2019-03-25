蔡其昌：支持蔡英文總統連任 對20多年好友賴清德說抱歉

2019-03-25 11:17

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨總統初選蔡賴相爭，主席卓榮泰要求黨內同志不要表態，立法院副院長蔡其昌表示，不表態的目的主要是希望和諧，但我早表態支持蔡英文總統連任，對20多年好友賴清德只能說抱歉，但兩人都很優秀，不管誰出線都是台灣重要的政治人才，他並強調，這次選舉，民進黨情勢嚴峻、逆風而行，黨內一定要儘速團結成一個隊伍。

蔡其昌表示，不要表態的目的是希望和諧，因支持者最近都睡不好，大家都很憂心，怕蔡賴相爭的結果漁翁得利，大家第一個不希望初選，如果真的落入初選的話，大家都希望能夠是「一個沒有火藥味的戰爭」，但這個難度很高，所以有些人呼籲不要表態的原因在這。

蔡其昌說，政治人物都有各自的想法，有些人不表態是因為雙方都是好朋友，大家都是同志，所以不鼓勵表態，但有些要表態，例如大家都問我，我早就表態了，我表態理由也很簡單，因為在賴院長還沒宣布參選前，我就已經講過要支持蔡總統連任，「我這個人講話算話」，這是政治人物的誠信，所以我會持續支持蔡總統。

蔡其昌說「我跟賴院長是二十年的好朋友，但在這個階段裡面，我覺得第一個誠信是重要的，那第二個蔡總統這一路以來，我也覺得說，她雖然在內政上面有很多的政策，行政院在執行過程裡面，民眾不是很滿意，但蔡總統調整的速度也非常快，怎麼樣接地氣、怎麼樣做出讓人民有感的政策，蔡總統從1124之後就開始做全面性的調整，更重要的是，這個階段總統不只有內政的問題，總統對於中華民國主權的捍衛，這幾年來做得很好」。

「中華民國跟許多重要的經濟、跟我們有實質往來的這些大國，蔡總統這幾年都維持相當好的互動，像美國、日本，我們的關係都是空前的好。另外兩岸關係也能夠持續的穩定，我相信這個是蔡總統很重大的一個成就；改革方面，蔡總統也有很多突破，這些都是過去總統不敢做的，所以於公於私我來支持蔡總統，我覺得都是說出我內心的話」。

蔡其昌說，「至於好朋友賴院長，我覺得有點抱歉，這是沒有辦法的事情」，不管怎樣，兩人都很優秀，不管最後誰出線，兩個都是本黨，也是台灣的重要的政治人才，都給予祝福。

針對這次選舉，蔡其昌說，民進黨情勢相當嚴峻，全黨上下一定要團結一致，一定要努力，這次不會非常好選，大概屬於逆風的狀態，「我們必須逆風而行」，希望這次選舉無論總統或立委都能儘早結束內戰，趕快團結一致，整合成一個隊伍。

在最後這9到10個月的時間，行政院要趕快讓人民覺得民進黨是一個懂得反省、懂得檢討，而且可以立刻反應民眾需要，解決人民問題的一個政黨，我覺得是現階段最重要的，當然蘇院長上台後，的確讓民眾煥然一新，大家可明顯感受得到，但時間要快，因時間非常短，行政院要加加油。

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