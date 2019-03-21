稱酒駕修法不能靠民粹 立委臉書被網友灌爆

2019-03-21 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕立法院19日上午原定審議攸關酒駕防治的《道交條例》，新系副院長蔡其昌上午宣布院會休息，時代力量立委黃國昌因此爆怒坐上主席台開直播。對此，民進黨新潮流立委周春米昨（20）日表示，修法後酒駕者會被吊照2年，在部分交通運輸工具不足的縣市就會影響到生活，因此遭網友灌爆臉書。

指酒駕被吊照會影響工作

周春米表示，聽說友黨前主席指責委員不認真開會、消失不見，在議場直播「氣ㄆㄨㄆㄨ」，稱「道路交通處罰條例修正條文」已有協商結論，為何不趕快進入二、三讀程序。對此，周春米指出協商結論「並無民進黨總召柯建銘的簽名」，沒簽名表示還沒同意，怎麼能說朝野黨團都同意。

此外，據道交處罰條例，酒測值0.15到0.25就會受罰，可能喝兩杯啤酒就會超過，將來修法的規定，是罰3萬到9萬，吊扣駕照2年。但在大眾運輸交通不足的城市，很多人必須以機車為其主要交通工具，若酒駕後駕照被吊扣兩年，可能就會影響生活和工作，「修法不能靠民粹意氣」。

立委強調「罪刑相當原則」 網友仍不諒解

文章一出，周春米的臉書立即被網友灌爆，目前按「怒」的人數已破3千人，5千多則留言也都是批評。對此，周春米今（21）日發文解釋，酒駕的處罰有行政罰和刑事責任的區別，也包括酒駕者飲酒的程度和有無死傷的結果。依目前法律規範，酒測值在0.15以上0.25以下且未致死致傷，是用《道路交通管理處罰條例》第35條第一項最前段，處新台幣1.5萬元以上9萬元以下，當場移置保管汽車，並吊扣駕照1年。

而目前協商的修法方向，是處3萬元以上9萬元以下，當場移置保管汽車，吊扣駕照2年，若酒測值在0.15到0.25但致人於死傷，除了道交處罰條例第35條第一項中後段的規定，其刑事責任也會因為違反道交處罰條例，要加重其刑1/2。

周春米強調，杜絕酒駕，加重處罰，是大家修法的共識方向，酒駕肇事致人於死或傷，社會更是零容忍。但罪與責要如何相當，不同的酒駕程度和有無造成死傷的結果，如何做不同的差別處理，也請大家審酌。

然而，該則解釋仍未獲網友接納，至今按「怒」人數已超過3千人，留言超過7千則，雖然周春米強調的是「罪刑相當原則」，刑罰的輕重應與犯罪者所犯罪行和承擔的刑事責任相適應，但網友普遍認為「怕會影響生計，那為什麼要酒駕」、「酒駕代價就是因為太低了，才會有人酒駕」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/