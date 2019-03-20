酒駕修法延宕 學者質疑：立委怕得罪選民

2019-03-20 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會19日處理討論事項，但在處理到有關酒駕議題的第14案《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案之前，就宣布休息，引發部分立委抗議。有學者認為，可能執政黨內有不同意見，若草率通過，可能導致先前一例一休修法情況，因此寧願挨罵，也不願隨意通過。有學者更質疑，可能是總統與立委大選將臨，立委怕得罪選民才逃避，主張應公布這些立委名單。

立法院院會19日處理討論事項，主持院會的立法院副院長蔡其昌處理法案至第6案時便宣布休息，列為優先法案的《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案因而未處理到，引發時代力量立委黃國昌質疑酒駕修法打假球，不過蔡其昌在台上反駁，指他並未癱瘓議案，並連講三次「是因為沒有協商結論」。

據《蘋果》報導，東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒認為，黨團背後可能有反對意見，府院跟立院黨團三邊意見尚未整合，不敢強行通過草案，若是草率過案，恐會讓先前一例一休修法的情況再度重演，因此寧願被批評，也不願強行通過草案。

中山大學政治學研究所教授廖達琪則指出，平時立委作秀就喊得超大聲，等到實際要提法案、審法案就逃避，懷疑是因明年就是總統與立委大選，為了選票考量，怕得罪選民才逃避，因此主張應公布這些立委名單，同時也要建立獎賞制度，藉此讓立委能更加積極處理法案。

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