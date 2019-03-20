除民怨！ 行政院：全台劃定50個商漁港開放海釣

2019-03-20 19:04

〔記者李欣芳／台北報導〕國內釣魚人口逾百萬人，但228處漁港僅18處開放釣魚，爭議和亂象存在已久，引發民怨，行政院副院長陳其邁指示，2個月內全台漁港或商港劃定50個區域，可合法釣魚，並選定幾個區域包括台中港北防坡堤作為開放海釣的示範區。

立法院副院長蔡其昌日前協調爭取擴大開放台中港釣魚範圍，今天下午帶領全國各大釣魚協會、釣友等社團到行政院陳情，要求檢討全國商港、漁港開放釣魚是否可行。

蔡其昌傍晚受訪表示，今天的陳情，陳其邁當場指示2個月內全台漁港或商港劃定50個區域，可合法釣魚，並選定幾個區域包括台中港北防坡堤作為開放海釣的示範區，依陳其邁的指示，2個月後將共有50處，並選定幾個開放海釣的示範區，也就是要以政府的力量介入，好好規劃，並進行管理。

釣友俞澤宇今年1月底在公共政策網路參與平台提議「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」，不到1個月迅速通過附議。釣友不僅爭取開放漁港釣魚，也盼商港解禁。但不少漁會強力反對，有基層漁會幹部認為，釣客在漁港亂丟垃圾、亂釘鐵釘，影響漁民作業，全面開放釣魚有安全之虞，絕不可行。

為求解決之道，行政院4月3日將由政務委員唐鳳邀相關單位召開協作會議。

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