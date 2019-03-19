黃國昌罵酒駕修法打假球 蔡其昌：立院合議制不是大聲就贏

2019-03-19 19:26

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌今因不滿立法院院會未處理與酒駕相關的道路交通管理處罰條例，自上午11點開始霸占主席台，直至下午5時院會處理臨時提案，與主持院會的副院長蔡其昌在主席台前對罵。黃國昌說，「誰給主席這麼大的權力，你說休息就休息」，並數度嗆蔡其昌「下來辯論」；蔡其昌則是在主席台上數度重申，道路交通管理處罰條例尚未有協商結論，只要有協商結論他就會馬上處理。蔡其昌並說，立法院是合議制，「不是你大聲就贏」。

立法院院會今議程原定有14個議程要處理，社會關注的酒駕防制、「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」則排在第14案處理，不過因朝野仍未達共識，主持院會的立法院副院長蔡其昌在處理到第6案時即宣布休息、下午5時繼續開會。

時代力量上午召開黨團記者會，要求朝野應盡速處理酒駕草案、莫再拖延，在院會休息後，時力立委黃國昌、徐永明逕自站上主席台，黃國昌4度透過臉書直播，強調立法院因副院長蔡其昌宣布休息，從早上10點半開始便空無一人，質疑蔡其昌憑什麼宣布休息，並呼籲網友協尋蔡其昌，請蔡其昌回來處理法案，還要蔡其昌公開辯論議事規則。

蔡其昌則隨後在臉書直播回應如果黃國昌委員有時間開直播罵他，不如把時間花在意見不同的黨團，盡速跟國民黨、親民黨、民進黨團達成共識，縮小朝野的意見差異，「有結論的話，我很願意趕快通過」。

下午5點半左右，蔡其昌在黃國昌的叫囂中回到院會主持議事，並宣布因現場委員不足法定表決人數，宣布院會休息。黃國昌當場爆氣，直指「就這樣嗎」，「主席權力這麼大喔，整個會議就你一人可以癱瘓」，還痛批蔡其昌說沒協商結論要「騙誰」。

面對黃國昌的對嗆，蔡其昌也略為動怒，強調立法院不是他的，他只是會議主席，若有協商結論，拿給他一定處理，他與黃國昌一樣擔心酒駕，也同樣希望法案盡快通過。

立法院議事規則第25條規定，院會進行中，主席得酌定時間，宣告休息。

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